自由廣場》台灣人可能沒有古老的M174父系血緣

◎ 林媽利

最近盛傳台灣主要的父系血緣是M174（D-M174），約五萬年前發生，所以台灣人是屬於比中國人更古老的族群，讓大家很高興。事實上M174父系血緣主要分佈在藏族（四十三％）、日本人（廿八％）、羌族（十六％）和回族（十一％）。

在馬偕醫院七千多人血緣的檢測中，做父系血緣的研究（Y-SNP, Y-STR），包含一六○八名台灣人（閩、客、平埔及高山原住民）、十二名日本人以及泰國人、越南人、中國人、菲律賓人及印尼人（八八六人），共二五○六人。我們在這二五○六人中共發現十一人是M174父系血緣，這十一人分別為六名日本人、三名泰國人、一名越南人及一名台灣客家人。

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因我們對這個新竹的客家人並沒有詢問其父母親的資料，所以我們並不清楚他有沒有日本人的祖先？因此很難說台灣有或沒有M174血緣，如果有的話，也是很少。

台灣主要的父系血緣是屬於M175（O-M175），時間比較淺，形成在約三萬五千年前，台灣人大部分是屬於M 75演化下的O1-M119、O2-P31、O3-M122血緣，因為父系血緣在台灣及亞洲大陸（包括中國）都很相似，而且父系血緣的研究時間相當短，許多問題尚待研究。

母系血緣 三千年前就在台灣

但請大家不要氣餒，我們研究室做古代遺骸的DNA研究，經母系血緣證明台灣人的祖先早已在三千年前新石器時代晚期就已定居台灣，比我們一般的認知「四百年前唐山公的移民」，更早更早。

（作者為馬偕紀念醫院輸血醫學暨分子人類學研究室榮譽顧問醫師）

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