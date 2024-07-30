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自由廣場》面對致災強降雨 我們準備好了嗎？

2024/07/30 05:30

◎ 楊永年

日前凱米颱風來襲，造成中南部水患，且災情慘重；若未身臨其境，恐難體會淹水之苦。作者透過熟識的台南後壁災民了解，這次洪水來得又急又快，根本來不及應變；而且水深及腰，造成日常生活極大痛苦。甚至，雨量與災情，都超過莫拉克風災。讓社區原本準備的多部抽水馬達，根本派不上用場。由於水災嚴重，很多人開始思考與檢討，究竟原因在哪，或龐大的水量從哪裏來？

透過google查閱災情原因，發現「溢堤」是出現頻率最高的關鍵詞，潰堤也有出現，但頻率不高。不論溢堤或潰堤，可能原因有五：第一、溪流河床疏濬成效不彰，或太久沒有疏濬，才會溢堤或潰堤。第二、堤防高度不足，堤防修建本來就是為了防止河水溢出；若高度不足，水流就容易溢出；或為確保溪流潰堤或溢堤，堤防高度必須隨水位與河床高度調整或調高。第三、水土保持成效不良，溪流上流是山林；如果山林過度使用或開發，就可能發生水土保存問題；大量雨水於是直接往中下游沖刷。第四、大潮來襲，氣象署早在七月十八日就發佈大潮警訊，指出七月廿至廿四日西南沿海，從台南到屏東將出現大潮，須慎防海水倒灌。第五，雨量太大，依台南市災防辦說法，台南累積雨量逾一千三百毫米，八掌溪集水區更逾一千八百毫米，已超越莫拉克雨量；而這就是即時強降雨。

可見關鍵因素，仍是雨量過大，釀成嚴重水災。而雨量過大，強降雨造成的災難。就因為在短暫時間內降雨量太大，超越了工程（堤防）設計的極限，所以發生潰堤或溢堤。而且，強降雨不只發生在台灣，世界很多地方都曾發生極端氣候的災害案例。就連長年不雨的杜拜，也在今年四月發生七十五年來最大的強降雨量，並造成嚴重水災。

從這次的災情觀察，我們幾乎可以斷定，對於強降雨，我們似乎還沒有準備好。換言之，我們不能僅透過工程手段進行預防或解決水患問題。也必須同時從氣候變遷、節能減碳，以及透過國土規劃等多重手段，避免災害潛勢區重複淹水。

（作者為成大科技治理研究中心前主任）

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