自由廣場》凱米風災就是氣候災害

◎ 潘翰聲

總統府才剛公布氣候變遷委員會名單，首次會議因颱風延到八月初，媒體多聚焦在擁核與反核的能源政策，而忽略眾多更重要的氣候議題，特別是調適面向。下週開會時，有必要將凱米風災定性為氣候災害，以國家安全高度來提出整體性統性的因應對策，讓人民能夠安居樂業，並對高排放產業及部門課以減量責任，碳費不能再拖，費率也不能偏低。

氣候變遷因應法去年通過，國科會和環境部依法發布《國家氣候變遷科學報告二○二四：現象、衝擊與調適》。科學報告第三、四章警告，本世紀中期或世紀末，侵台颱風數量將減少一成或五成，但強颱頻率增加六成或一倍。目前幾乎驗證，台灣已往這條極端氣候的路上走。台灣近五年共發布廿次警報，有二年完全沒有颱風登陸，只有二個中颱、一個輕颱登陸，今年第一個登陸的就是凱米強颱，造成五人死亡、逾五百人受傷、上萬人撤離，各縣市放了二天颱風假。

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科學報告也預警，每五十年發生一次的極端降雨，將變成每十年發生，山坡地災害風險提高，台北盆地、宜蘭、中南部沿海淹水五十公分以上的範圍和機率增加，面臨一．二公尺颱風暴潮偏差衝擊的海岸線將增加十二．五％。這次許多南部測站一天就累積破千毫米雨量，恰好遇到天文大滿潮，造成嚴重淹水。

離島地區其實是氣候災害的第一線，但科學報告並未多加著墨；去年小犬颱風，造成蘭嶼史上最嚴重災情，國人卻更重視颱風假。許多科學數據頂多做到鄉鎮市的行政區風險，未能呈現離島地理地質環境的多樣性。如澎湖西嶼鄉的小門村，海浪波波越過堤防直衝民宅，並挖起路面的透水連鎖磚；此處有社區活動中心和旅客服務中心，地方信仰的震義宮重建中，地方政府完全沒有具體的短期因應對策，更不用說依據科學報告來調整的長遠國土規劃。

從氣候法標舉的「環境正義」價值，中央政府投注在氣候變遷調適的資源，應該更多在災害風險高、排放責任少的地區，包括離島、山區、沿海偏鄉地區。但是若沿襲既有各種專案補助框架提報計畫的模式，到頭來又是消化預算的作文比賽，無法從源頭做結構性改變，來徹底解決問題。

近期各地方政府，正依照氣候法規定辦理：氣候變遷因應推動會、溫室氣體減量執行方案、氣候調適執行方案，因各縣府相關人力和能力極為有限，多委託外部顧問公司，中央的補助，應特別協助地方建構氣候治理能力，地方首長也應有自覺，積極發揮氣候領導力和民間協力，共同克服氣候危機。（作者為海洋公民基金會政策研究員）

水患未除 多救災少噴口水

◎ 魏思源

凱米颱風超大豪雨重創中南部，造成多處嚴重淹水，尤其高雄災情慘重。根據氣象署資料，南部山區累積雨量甚至上修二千二百毫米，高雄茂林已逾一千八百毫米，加上西南風旺盛，廿五日雨勢更加狂暴，單日降雨就破千，威力與莫拉克颱風相當。

然而正當很多地區還泡在水中，災情慘重，竟然還有台北民代質疑高雄過去獲逾一千二百億的前瞻預算補助，及投入超過百億的治水預算，怎麼遇上颱風卻還是大淹水，「錢到底是花到哪裡去了」？殊不知當時雨量超過排水系統的排水量時，就會淹水。

以北市能承受的最大雨量為例，其下水道系統領先全台，覆蓋率也是全台最高，接近九十九％，時雨量只要超過七十九毫米，其他各地在六○到八○毫米之間，也都容易致災。這次颱風在中南部飆出每小時超過一百毫米的時雨量，會淹水，是一定的！

在此呼籲，請朝野各界在水患未除、家園重建前，不要再輕啟口水戰，全力善後，度過危難，才是最重要的。

（作者為資訊業）

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