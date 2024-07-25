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自由廣場》幼兒園性侵事件處理無能 一位家長籲柯文哲退出政壇

2024/07/25 05:30

◎ 陳佑安

二○一四年大家傾全力支持柯文哲選上台北市長，沒想竟養出一個滿口謊言、社會風氣最大破壞者，滿口反智誑言，只因敢於利用生活不順遂者對現狀的不滿，民粹操作讓他擁有追隨者，但不久前爆發柯文哲在台北市的建設弊案，全應驗他自己口中「政客與財團拿刀叉吃人肉」的醜態。

最驚悚的是，柯文哲在台北市長任內爆發的「幼兒園狼師性侵幼兒事件」，柯市府不止輕忽怠惰，更形同包庇該幼兒園，造成無辜幼兒多廿人被性侵，前後長達一年，偷拍影片多達六百部！柯市府在二○二二年八月十一日的會議紀錄明明記載「評估本案成立妨害性自主案件」，卻仍以「小朋友可能說謊」、「監視器沒有拍到畫面」、「司法不起訴」而置之不理，未立案深入調查。這和中國北京的「紅黃藍幼兒園疑似紮針性侵醜聞」何其類似，宛如翻版！中國北京案只判一名教師一年半徒刑、監視器影像莫名損壞、簡單以「家長造謠」的說詞混過。

培諾米達幼兒園性侵害醜聞一年後消息爆開，柯文哲竟然回應：「道歉最簡單，但沒有解決事情有什麼用，如何防止事件再發生，建立相關制度，是更重要的事。」天哪！柯文哲態度不正是和北京的官方態度一般同樣置身事外嗎？不管幼兒受了多麼嚴重的傷害，無論社會輿論多麼強烈譴責，柯文哲仍把自己是造成更多幼兒被性侵的元凶之一的罪責輕輕撇開！這行徑已達到「人渣」的程度了罷？難道柯文哲要把台灣搞成中國紅黃藍幼兒園，甚至八孩媽鐵煉女那種不文明國度？

對於柯文哲市長應挽救而未挽救及事後態度，為人父母者實難忍受如此冷血無良政客！請柯文哲退出政壇，這是不捨幼兒的台灣人民之怒吼！

（作者從事家管）

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