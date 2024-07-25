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新聞線上》要聽證調查權，請修憲

2024/07/25 05:30

記者陳杉榮

立法院可不可以擁有調查權？當然可以，請修憲！立法院可不可以擁有聽證權？當然可以，請修憲！這是任何一個大學法律系大一學生都懂的常識，國民黨和民眾黨立委卻背叛憲法，在立法院亂了半年，以國會濫權的程序製造一個國會擴權的法案，任意侵害人民的權益。正告藍白立委，想要調查權和聽證權，就請「提案修憲」，這麼簡單的常識，朱立倫、柯文哲、傅崐萁、黃國昌，你們真的不懂嗎？

國會擴權法案亂台，立法院長韓國瑜不能免責！他在上會期休會前宣布共通過五十五項議案，成果豐碩。如果不是國、眾兩黨強行通過「立法院職權行使法修正案」和刑法「藐視國會」罪，「在三黨不過半」的結構下通過五十幾件議案，確實不容易。但韓國瑜作為新國會的院長，放任並配合國民黨團通過擴權法案，是國會的重大瑕疵，他必須接受歷史的審判。

今年大選後，國民黨團總召傅崐萁提出所謂「國會改革五法」，端詳其內容發現，「反質詢」內容荒誕不經，調查聽證嚴重悖離五權憲政規範，民進黨團總召柯建銘當初即告誡國民黨，千萬不要毀憲亂政。未料傅崐萁的荒誕提案竟然受到民眾黨團總召黃國昌的青睞，藍白聯手，在審查程序濫權，在法案內容擴權，製造出一部荒誕不堪的國會擴權法案，竟然還有人以「改革者」自居。

國會擴權法案受到全國律師聯合會、台北律師公會的質疑，全國各大學法律系一百二十位教授聲明要求重行審議，四百位律師連署質疑「擴權違憲」，「歐洲商會」引用法學界意見示警，英國「經濟學人」提出批判。可說是法律界的良心都曾公開勸止，但殺紅了眼的藍白兩黨立委，完全不理會，踏上「藐視憲法」的路徑，繼續構築毀憲亂政的國會擴權之路。

國會議政的組成有四大主體，分別是國會議員、國會幕僚、國會助理和國會記者。藍白兩黨國會議員走到毀憲亂政的自我毀滅地步，當然有政治私心和報復心態，國會幕僚理應提出憲政專業意見予以勸阻，導回正道，可惜本案看不到。在野黨不乏資深有見識的資深國會助理，在擴權案審議過程只見到攻擊執政黨，助紂為虐。國會記者報導國會議事，理應持平，可惜有些媒體流於黨同伐異，視憲政架構如無物，試問，立法院要聽證調查權必須修憲，有這麼難理解嗎？

「憲法法庭」基於權力分立等原則，對國會擴權案作出暫時處分，朱立倫和柯文哲兩個在野黨主席，竟然攻擊大法官，說造成司法公正性破產，說民進黨掌控大法官，說大法官是民進黨的側翼。朱柯二人罔顧憲政精神，隨意侮辱大法官，是對中華民國憲政體制的褻瀆，也是對憲法的嚴重藐視，令人厭惡！

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