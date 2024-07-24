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自由廣場》從英文的雙面性看台語

2024/07/24 05:30

◎ 曾泰元

閩南語和台語（或台灣話）的名稱之爭由來已久，表面是語言問題，本質卻是牽涉認同的政治問題。

先談英文的雙面性，或能有所啟發。英文（English）最初是盎格魯人（Angles）的語言，源自英格蘭（England，意為「盎格魯人之地」），隨著殖民而遍佈世界各地，雖融合了當地特色，也有了各自發展，卻未改名換姓。美國、澳洲等英語系國家都說英文，頂多在前面冠以地名，比如美國英文（美式英文）、澳洲英文。

英文還有另一面，英格蘭原本指盎格魯人之地，這使得在地原住民族的凱爾特人（Celts）和同一批的歐陸移民撒克遜人（Saxons）都「被代表」了，這也是語言權力的展現，不得不接受的無奈現實。

從語言學來看，台語屬於閩南語的泉漳片，源頭是泉州話、漳州話兩大支。先民跨過黑水溝遠渡台灣落地生根，先後加入荷蘭語、原住民語、日語、華語，經過在地化的糅合，而逐漸形成當今的台語。

若依語言的系屬分類，閩南語是總稱，是語義學的上位詞，涵蓋面較廣。台語是特指，是語義學的下位詞，涵蓋面較窄，和廈門話、漳州話、泉州話在同一個層面上。

要留意的是，中國西南與東南亞諸民族也有台語（Tai），泰國的國語泰語（Thai）就是這個台語的重要成員。有人批評，用台語（Taiwanese）指稱台灣閩南語，這是福佬沙文主義，對其他語言族群不公平，台灣還有紮根甚久的其他族群，一個族群如何壟斷「台灣」這個地名、置其他族群不顧？

話說回來，語言就是權力，這是現實。族群大，影響力強，語言自然就向它靠攏。比如中文，是中國的語言文字，但中國其實是多民族國家，用「中文」指稱漢族的語言文字，是漢族沙文主義，對非漢族的族群也同樣不公平。

台語之于閩南語，有如中文之於漢語。語言學強調眾語言皆平等，在現實卻往往並非如此。把台灣閩南語正名為台語，其實與台灣當前的「自我認同」息息相關，是政治問題。

語言是眾人約定俗成的產物，語言在進化，名稱在演變，從閩南語到台灣閩南語，再到台灣話和台語，名稱的取捨都有民眾的共同參與。一物多名、一名多物也是語言常態，政治有政治的考量，語言有語言運行的規律。

（作者是美國伊利諾大學香檳校區語言學博士、東吳大學英文系前系主任）

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