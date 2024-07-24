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自由廣場》（鏗鏘集） 國會起乩 政治亂舞

2024/07/24 05:30

◎ 李敏勇

罵人、咬人、擋人、踹人、抓人⋯，立法院怎麼了？成了什麼院了？東歐諸共產政權於廿世紀末解體，走向自由化，相較之下，台灣的差別是轉型正義不全，存留舊體制黨國意識政黨，國家意理糾葛在中華人民共和國的中國性。中國國民黨和台灣民眾黨藉以滋事，製造紛亂。

立法院是與行政院相對的國家治理機關，與司法院形成三權分立的國家治理輯。考試院和監察院的設置形成五權，是孫文所創，為中華民國獨具的體制。中國國民黨未珍惜民主化後在台灣的正常發展機會，濫用極微小多數；民眾黨辜負人民對新政黨期待，附和轉型不全黨國幽靈，助紂為虐。

若文化的意義形式和儀式來看：形式上行政院和立法院是對應機構；行政院向立法院提施政計劃和預算，立法院則對行政院質詢及預算審查，形成儀式關係。行政、立法，各有職權，中華民國憲法採總統制，類似國家元首，地位一如君王，但經由人民選擧產生，有任期，由他任命的行政院長率閣員治理，但總統仍掌國防、外交。

立法院的相對國家治理機構是行政院，源於在中國領域成立的中華民國憲法設計，在台灣經幾次修憲而成為當下樣貌。憲法是條款，治理是被賦予特殊權力的行政、立法政治公職。上焉者政治家，中焉者政客，下焉者政棍。黨國戒嚴時期，以「動員勘亂臨時條款」凍結部分人民權利，以遂獨裁專制統治之需要，從一九四九年到一九八七年，為期卅八年，政棍多於政客，政治家寥寥無幾。

當年，立法院充塞來自中國的任期無限委員，遍佈中國各省及許多特殊地區，職責是配合蔣氏父子反共，形成民主裝飾，後來被稱為老賊，其出身以中國士農工商之「士」為主，換句話說是讀書人。現在，中國國民黨政客頗多不學無術，漂白轉化或帶罪出身的地方牛鬼蛇神，新賊更無法無天。

台灣的寧靜革命被世界稱譽，創造了華人為主社會不流血的政黨輪替民主化。反觀自稱人民民主專政的中華人民共和國，進入習近平類似稱帝的民主倒退，台灣的普世文明化本應為不分先來後到，新的命運共同體形成的契機，但舊時代黨國幽靈腐蝕台灣的民主化亮光，配合中華人民共和國窺視台灣。破壞台灣國家的正常發展，想打破鑑照中國的一面民主鏡子，難怪立法院被藐視，國會不被敬重！

（作者是作者是詩人）

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