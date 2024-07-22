自由廣場》卸任總統的身影 小英建立新榜樣

◎ 林子堯

蔡英文前總統決定不出席民進黨全代會，就有心人士造謠說蔡總統的心結，或是英系不滿的表態等等。然而，這都是缺乏民主高度，更沒有自由素養的發言，事實上，這才是成熟民主國家的高度。

誠如美國老牌民主國家的卸任總統，幾乎一卸任就消失在螢光幕前，更不對國政發表看法，只有現任總統有需要才會出面。這也是台灣民主轉型後，最需要建立的民主典範，蔡總統建立了一個值得效仿的新榜樣。

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《總統俱樂部︰從杜魯門到歐巴馬，二戰後歷任美國總統的競爭、和解與合作》（The Presidents Club: Inside the World’s Most Exclusive Fraternity）由哈佛大學甘迺迪學院主任Nancy Gibbs、《時代雜誌》副總編輯Michael Duffy所寫，這是一本專門談論美國卸任總統生活的書，裡面談到柯林頓總統和老布希總統從競爭對手，到卸任後反而成為柯林頓國政上重要諮詢對象。這是卸任總統重要功能，是低調的顧問，而非與總統競爭丰采的前總統。

因為一個民主國家只需要一位領導人，不只能讓國家安定，也才能讓現任總統放手安心的施政。

然而，台灣自一九九六年總統民選後，卸任總統干預國政或是經常與政黨搶鎂光燈或對黨內事務發言指教，有不少前例。李登輝前總統卸任後，因為很快就與國民黨緣分結束，因此國民黨反而很快解除卸任總統難題，而陳水扁前總統因為官司之故，也很難再對黨內發揮實質作用，反而是馬英九卸任總統之後，多次主導或放話黨內改革路線，去年底甚至在選前受訪，「說要信任習近平」，重創國民黨選情。

因此，蔡英文總統若卸任之後，能夠放手尊重賴清德總統兼黨主席在政策與黨務的選擇，進行新的國政或政治布局，未來只有現任總統需要才從旁協助，成為卸任總統的典範，也能開啟台灣版總統俱樂部新篇章。這將是對於台灣民主化跨出更重要的一步，能夠深化民主，也能讓台灣成為更穩健成熟的民主國家。

（作者為台大國發所碩士、高雄市民）

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