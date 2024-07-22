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自由廣場》川普的空白支票 美共和黨力挺以色列的啟示

2024/07/22 05:30

◎ 陳永昌

正式提名川范配的美國共和黨全代會上，一位被扣押在加薩走廊美籍人質的雙親上台演講：川普說與猶太裔美國人質站在一起。同天亮相的哈佛大學神學院應屆畢業生凱斯滕鮑姆（Alexander Kestenbaum），以提告母校縱容反猶運動成名，公開承認支持過民主黨，但這次要投川普。

凱斯滕鮑姆並不孤單，傳統上美國猶太人傾向支持民主黨，但是過去十年來猶太人投票比例正在下降，尤其去年十月伊斯蘭激進組織哈瑪斯突襲以色列後，美國反猶主義蠢蠢欲動，給了共和黨可乘之機。

獲邀上台的還有共和黨猶太聯盟執行長布魯克斯（Matt Brooks），這是他過去卅多年連續出席共和黨大會後，首次被安排上台講話。他要求滿場共和黨員為支持以色列歡呼，台下響起熱烈掌聲，他強調如果有人在民主黨大會上這麼做，一定會被噓下台。

布魯克斯場邊強調：川普要求以色列迅速結束加薩走廊戰爭的聲明被誤解了，川普本意是一張「空白支票」，如果需要徹底轟炸摧毀哈馬斯，以色列當局就放手去做吧。布魯克斯破例在共和黨大會初登場，正是川普二．○無保留支持以色列的最好證明。

川普自豪從未有任何一位美國總統像他「為以色列而戰」。二○一七年十二月，川普政府承認耶路撒冷為以色列首都，將美國大使館從特拉維夫遷出，突破美國前幾任政府怯於阿拉伯國家壓力不敢跨出的藩籬。今年五月，川普在一場募款活動上向猶太金主承諾，將會鎮壓美國大學校園親巴勒斯坦抗議活動，因為這正是他要擊敗的「激進革命」一部分。川普多次重申：美國必須保護以色列，別無選擇！

學者米爾斯海默（John Mearsheimer）在暢銷書《以色列遊說團與美國外交政策》中描述：在極具權勢極具猶太人團體遊說下，美國提供給以色列的物資暨外交支持達到驚人程度，更何況這種支持無法完全從戰略或道德層面進行解釋。

共和黨全代會通過二○二四新版黨綱中，以色列是唯一提及的支持對象，明文寫著：美國將與以色列站在一起，尋求中東和平。兩相對比，黨綱隻字未提台海安全，這再次提醒逐漸融入美國主流社會的台僑，爭取共和民主兩黨政治領袖正視台灣議題，還有一段長路要繼續努力。

（作者為企業專業經理人）

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