自由廣場》「艾奇遜防線」並未提及台灣

◎ 鍾國傑

貴刊「嫌貨才是買貨人」一文中提到「艾奇遜防線」（Acheson Line）時，說「甚至排除台灣，並承認台灣是中國的一個省」，這部分恐怕與事實不符 ！

首先，美國國務院從未於一九五○年元月十二日宣布任何「防線」。根據美國國務院一九五○年元月廿三日公告第廿二卷，有關當年國務卿艾奇遜於元月十二日在紐約全國新聞記者俱樂部所發表的演說全文來看，通篇沒有提到台灣，更沒有所謂「承認台灣是中國的一省」這樣的文字。何況這是新聞記者會的一篇聲明。

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更重要的史實是：由四十八個同盟國成員與日本簽訂的舊金山和平條約是在一九五一年九月八日才簽訂。在合約中，日本聲明放棄台澎主權。在此之前，同盟國成員國之一的美國是不可能單方面發布如此聲明的 。

有關艾奇遜防線一詞，應是源自於及演說內容中的「太平洋的軍事安全」一節，提到防衛範圍從阿留申群島到日本後，經過琉球群島一直延伸到菲律賓群島。

有人將韓戰起因，怪罪於艾奇遜未提到朝鮮半島的軍事安全，這忽略了在同段演講提及：除軍事攻擊外，亞洲許多地區面臨的是顛覆和滲透。當受到攻擊的人民有強烈意志保護自己的獨立完整性時，不用懷疑，在聯合國憲章導引之下的文明世界將會發揮其守護力量。 （詳見公告第廿二卷五五一號一一一～一一八頁）

也就是根據這個架構，當韓戰於一九五○年六月廿五日爆發時，美國採取了兩種決策：在聯合國的架構下援助南韓；採取片面行動對台海實施軍事中立化。

（作者為醫師）

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