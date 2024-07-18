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社論》全球共享和平漸成幻想

2024/07/18 05:30

北約的華盛頓高峰會宣言，首次點名中國是俄侵烏的「關鍵支持者」，呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。北約秘書長史托騰柏格稱：我們清楚界定中國在支持俄對烏戰爭的責任，中國不能支持歐洲近年來最大戰爭，卻不承受對其利益和聲譽造成的負面影響。對此，王毅反駁：該宣言對中國進行無端指責，中方對此絕不接受。他還說：北約應安守本分，不插手亞太事務。這是什麼霸權心態嘛，民主世界，乃至全球的安全，亞太難道是局外人嗎？亞太是中國的勢力範圍嗎？

另一方面，上海合作組織哈薩克高峰會宣言：該組織應在構建民主、公正的國際政治經濟新格局方面發揮更大作用。普廷表示：上合組織已發展成為公正和多極世界秩序的重要支柱之一。習近平強調，要打造更加緊密的上海合作組織命運共同體，要高度警惕外部勢力在本地區煽動新冷戰、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動顏色革命。而在烏俄戰爭堅定支持俄羅斯的白俄羅斯，成為該組織的最新成員。去年，則有伊朗加入。別忘了，上合之外，還有一帶一路。

成立於一九四九的北約，烏俄戰爭之後，增加了瑞典、芬蘭兩個成員。成立於二○○一的上合，近年也在招兵買馬。誠然，北約是個軍事同盟，上合還沒發展到這個程度。這次上合高峰會，莫迪並未出席，反而訪問莫斯科，把三連任後的首次出訪獻給普廷。烏俄戰爭，莫迪始終沒有站在普廷的對立面，也許是印度「防中」的必要之惡吧！而這個時間點，華盛頓正舉行北約高峰會。普廷本人出席上合高峰會之前，先後訪問了中國、朝鮮、越南等。凡此種種，說明上合主要國家各有所圖，不易直接轉型為軍事同盟。儘管如此，北約與上合，在東西的世紀爭鋒，不無象徵意義。

拜登以前，川普任內，主張美國優先、單打獨鬥。雖然對中國展開貿易戰，戰況至今升級至地緣較勁，但川普也揚棄了美國長期以來鞏固盟友的傳統。到了拜登，改弦易轍，廣結善緣，積極與盟友言歸於好，而且進一步擴大團結面向，Quad、Aukus、美日韓三邊關係、美菲雙邊關係等，都取得比以往更堅實的聯合陣線。台灣，也是一個環節。當然，中俄伊朝等專制軸心，也沒有坐以待斃。從新冠疫情到烏俄戰爭、以哈衝突，中國扮演軸心的發動引擎，四處收納民主陣營的脆弱部份，最明顯的成就便在於，聯合國等國際組織，中國及其附隨票數持續增加。反觀民主陣營，歷經全球第三波民主化潮流、冷戰終結、全球化，票數卻越來越少。去年底，總部設在斯德哥爾摩的國際民主與選舉援助學會（IDEA）的年度報告顯示：民主仍然陷入困境，至少是停滯不前，而且在許多地方正在衰落。新冠疫情、烏俄戰爭，加速經濟衰退、體制惡化，浮現了所謂東升西降的海市蜃樓。這，無異是習近平、普廷的機會。

近五、六年，地緣板塊劇烈擠壓，全球化成為過去式，轉移到民主、專制兩個陣營的分列式，「新冷戰」的名詞不時出現。但，依現狀與趨勢，如果繼續往衝突方向前進，未來究竟會是冷戰場景或二戰場景？當年的冷戰，美蘇兩個陣營，經濟實力與國際影響力差距甚大，雙方基本上是兩個平行市場，於是圍堵政策成功解體共產集團。如今的中國，與西方經貿依賴錯綜複雜，去風險化仍在緩步進行，而中國的經貿武器化、介入西方民主、操縱國際組織等，已比昔日蘇聯魔高一丈，再加上民主國家本身的價值混亂，「圍堵中國」如何發揮「圍堵蘇聯」的效果，已成民主國家的共同課題。

美國眾議院議長強生日前表示：現在雖然尚未看到一個如二戰時期的三國結盟，但確實見到中國領導一些國家公開結盟對抗美國；這些國家越來越多地利用他們的集體軍事技術和財政資源，以各種方式互相支持，嘗試各種努力，去切斷美方貿易路線、竊取美方技術、傷害美國軍隊，甚至顛覆美國經濟。於今回顧，西方不啻自食惡果：擊垮衰落的前蘇聯，卻將貧窮的中國養成酷斯拉。二○○五，佛里曼出版「世界是平的」。二○○八，北京奧運口號，「同一個世界，同一個夢想」，令西方幻想全球將共享和平。殊不知，中國經濟快速崛起後，卻意圖取美國而代之，「中華民族偉大復興」來勢洶洶。所以，西方現在對中國之後發制人，一定要記取後冷戰、全球化覆轍，立即停止對中共一黨專政姑息養奸。

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