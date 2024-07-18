自由廣場》考題在進步 教學方法呢？

◎ 鄧鴻源

今年大學分科測驗甫落幕，補教老師解析公民與社會題目時說，去年已經很難，今年更難，考題太難、太主觀，整學生整過頭，讓考生受創，呼籲大考中心要回歸課本教材。但教育部政次葉丙成認為，仍有部分補教老師對新趨勢不瞭解，也不願瞭解，教學仍停留在傳統死背、解題技巧，與其痛斥考題，不如多花時間瞭解新趨勢，重新設計教學。葉政次說的極是。

新科中央研究院院士馬中珮說，她當年在台灣讀中小學時，必須花很多時間應付考試，以求得高分，考上好學校。其實她寧願對喜愛的數理、音樂投入更多時間，至於其他科目則少花點時間，但在台灣，她沒有這種選擇機會，幸好兒子有，因為兒子是在美國受教育。

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天才科學家愛因斯坦讀中學時喜歡數理科學，討厭拉丁文與希臘文等文法科目，直到轉學至學風自由的瑞士蘇黎世聯邦理工學院，才得發揮其數理天份。換言之，社會科考試並非題目太難，而是必須靈活運用，希望不要只知學習課本內的東西，而限制了創意。

歐美日中學的教育不會只看教科書，學生常閱讀課外書籍，師生在課堂討論，老師不會要求學生死背教科書的內容，而是要能討論與批判，以培養思辯與表達能力，這才是真正的教育。台灣老師的教學方式如果不改，不求上進，只知有課本，只會填鴨教育，那就莫怪學生興趣缺缺。

（作者是大學教授）

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