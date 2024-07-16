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自由廣場》川普遇刺／無人機暨反制體系 防斬首刺殺

2024/07/16 05:30

◎ 賴明煌

代表美國共和黨候選人前總統川普十三日在賓州巴特勒（Butler）選舉造勢場合，廿歲白人槍手趴在百餘米外，五米高斜屋頂上以AR-15半自動槍射擊致傷。

檢視電視轉播現況，演講台平面配置維安人員與狙擊手，但現場上方並未部署無人機滯空警戒、也沒有反無人機系統的戒護與制壓防護、故維安機關可能有些草率疏忽，甚有傳聞該槍手爬上屋頂時，也有造勢群眾發出警示卻沒警衛探究，至釀殺手有可乘之隙來開槍下手。

目前頗先進之無人機（Unmanned Aerial Vehicle），具有高機動性與跨越地形障礙及平地通視等優點，無人機也可長時間高荷載滯空與駐點警戒範圍區之各項動態，若能多部交織延時善用，對該選舉造勢場合將有頗高安全信賴防護功能，但沒想到位居世界主腦的美國，這一重要活動竟然沒使用此科技利器。

至於反無人機系統（Anti-Drone System）可有效管理操控及監視區域內多臺無人機之活動，亦可使特定敵方無人機之駭入運作使之失效、空中截捕或下降捕抓與在無人區域擊毀之，不僅對防堵新興恐怖攻擊甚至大型戰爭（如俄侵烏戰爭等），不論是固定防護區域或可隨時移動式之反無人機系統之技術與部屬，日益重要。如去年底以色列在迦薩走廊對抗哈瑪斯，彼方以數千枚低價火箭彈射入，消耗以方造價昂貴用來攔截飛彈攻擊的鐵穹（Iron Dome）防空飛彈系統；但初期彼方只有人員搭乘動力滑翔機侵入，並沒有無人機侵入之消息，因為已被赫赫有名以色列雷神反無人機系統給殲滅了。

川普遇襲，給位處國際爭端前線的民主台灣相當警惕，因為我們國內選舉不少，而境外敵對勢力侵入事件頗多，我國有必要針對重要防區（離島或機場港口與重要國防基地）與重要維安對象等，立即投入更適切無人機發展與反無人機搭配雲端AI超兆次運算GPU與國外友邦辨識系統之智慧防護矛盾設備，分區分期部屬資源防護國土與政要等之安全。

（作者是技師、前嘉市秘書長、南縣交通觀光局長）

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