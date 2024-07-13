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自由廣場》擁核救人類？台灣不應承受之重

2024/07/13 05:30

◎ 吳海瑞

中研院前院長李遠哲日前表示，核能雖有潛在風險，但它帶來的危害肯定遠遠不及人類滅絕，因此不但要讓核能延役，更要研究如何設立更多核電廠。媒體隨即加碼報導：李遠哲深盼賴清德做出正確決策，避免人類滅絕！

承認核能的潛在風險、相較人類滅絕之大難，兩害取其輕的論述有說服力嗎？恐怕未必。

根據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫（EDGAR）於2023年9月發布的報告，全球溫室氣體排放量在2022年來到538億噸（單位：二氧化碳當量），前六大溫室氣體排放國，分別為中國、美國、印度、歐盟27國、俄羅斯、巴西，佔全球總排放的61.6%。其中中國為157億噸，佔了近三成（29.2%），約為美國（11.2%）、印度（7.3%）、歐盟（6.7%）的總和。台灣的307.68百萬公噸，僅佔0.57%（超過1%，才有資格列為排放大國）。

EDGAR報告還指出，六大排放國當中，中國、美國、印度在2022年有所增加，經濟起飛的印度增幅最大（5%）。而其他三國的排放量有所下降，對烏克蘭發動全面入侵的俄羅斯因經濟受挫，降幅最大（2.4%）。而台灣較2021年減少4%，較2019年略減（11萬公噸），表現遠優於全球平均，並非童子賢所稱的末段班；小咖的台灣不是減碳的壞學生。

再從上述比例原則來看，台灣的腳色並非舉足輕重。「避免人類滅絕」的重責大任，目前還輪不到台灣。就算台灣甘冒核能的風險（地震帶）與債留子孫（核廢料），對全球減碳大局仍是杯水車薪！排碳大國（尤其是最大量的中國）才是關鍵。

中國承諾，其碳排量將於2030年達到峰值（意味這幾年碳排量可能還會創新高來救經濟，不排除大限之前，建立高耗能產業如鋼筋、水泥的庫存），宣示在2060年以前實現淨零碳排，也比多數國家所承諾的2050年晚了十年。

中國決策的背後，在於考量其產業結構、排放體太大，而不想打腫臉充胖，當減碳模範。國內許多人士（或包含賴總統在內）認為，台灣在這場淨零賽局中不能落人後。這是理想，鼓鼓掌。但台灣（甚至執政黨）沒有務實面、現實面的考量嗎？請深思！

（作者為專業經理人）

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