自由廣場》印台傳統「醫」起走

◎ 葉達夫

全球醫療保健是由印度阿育吠陀及台灣中醫兩大和弦並行的宏偉交響曲，現今世界複雜醫療難題，正促成兩大傳統醫學體系合作的新樂章。

哲理實踐的結合：

阿育吠陀（Ayurveda）意為「生命知識」，將人體視為宇宙微觀。Doshas - Vata（風與空氣或乙太），Pitta（火與水）和Kapha（土與水）三種能量達完美平衡即為健康。中醫源於道家，將人體視為相連系統，當中「氣」（生命能量）如河川流動，健康乃是陰陽互補力量的平衡。兩大系統皆看重自然節奏與萬物相連，身、心、靈和諧才是健康。同時，兩者皆強調預防及生活實踐，並共享千年演進的藥草、按摩及食物療法傳統。

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印台傳統醫學之共舞：

上月24日，印度與台灣簽署阿育吠陀講座教授合作備忘錄，遴選印度教授長駐台灣中醫藥研究所（NRICM）。阿育吠陀五大元素與中醫五行，名稱雖異，卻皆認為健康來自內外元素平衡，雙方合作恰遵循這五大元素：

土—2021年NRICM 成立全球第39個「印度傳統醫學文化資訊中心」，奠定雙方堅實合作基礎，也為兩邊互助的土壤深耕播種。

水—同年，NRICM舉辦「傳統醫藥迎接 21 世紀的疾病挑戰—台灣與印度的共同契機」國際會議，促進思想交流融合，如匯聚的河川。

火—2022年印台簽署傳統醫學合作備忘錄。點燃合作火花，激發共同探索傳統醫學的熱情。

風—近年阿育吠陀風潮席捲台灣，不僅NRICM舉辦研討會，雙邊更共同歡慶阿育吠陀日，變革之風為兩方傳統療法帶來新視角。

乙太—代表無限可能的空間，以備忘錄為中心，推動聯合研究、療程標準化、醫療人員交流，將傳統智慧與現代醫療結合。

本備忘錄也反映全球醫療困境，傳統醫學需求的上升。2022年，世衛組織在印度古吉拉特邦成立全球傳統醫學中心，獲印度2.5億美元補助。2016年，印度錫金成為全球第一完全有機邦，全邦760平方公里農田皆獲有機認證。台灣之藥用植物進口乃全球第五，90%仰賴進口，僅1%來自印度，印度可成為台灣藥草進口首選地。雙邊亦可在永續採收與生態保育共同合作，除推動傳統醫學發展外，亦可為全球生態保育做出貢獻。

（作者是印度台北協會會長）

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