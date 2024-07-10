自由廣場》英法改選後的中國政策走向

◎ 張孟仁

英國最大在野黨工黨在四日大選獲壓倒性勝利，外界關注政治光譜中間偏左的工黨上台後，中英關係會否有所改變。同樣面對友中的左派聯盟「新人民陣線」（NFP）勝出，但左中右」三大聯盟都沒有獲得絕對多數席位，「懸峙議會」呼之欲出的情況下，擁有外交國安權力的馬克宏仍可安穩地延續他的對中戰略嗎？

直言之，工黨新政府敵視中國的立場不會改變。儘管工黨新外長拉米強調外交重新開機並拋出對北京的交往合作論，不把北京視為「俄伊北韓軸心」，不過合作前提納在國安的架構下。由於英國糟糕的經濟形勢，工黨政府將面臨更大的壓力，重視英國與中國的經濟關係才是工黨政府的對中核心。工黨欲維持英國與其跨大西洋盟友的特殊關係，對中或採溫和「故意的戰略模糊」立場。對於英大選結果，中國外交部並未表達祝賀，僅回應發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民的根本利益，遑論中國總理李強遲至七日才發賀電，不啻說明中方並未因工黨新外長拉米的重新開機交往合作論見獵心喜，態度持續觀望。

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至於法國，勝出的「新人民陣線」（NFP）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）親近俄羅斯，不認定新疆的人權問題，更附和台灣是中國的一部分，看似對中國有利。然而基於外交是馬克宏的權限，他近來對中國變得更為強硬，將之定義為夥伴、競爭者、對手，試圖在經濟與政治上維持強硬立場，但也想在氣候變遷等議題上與中國合作。歐盟對中的電動車關稅就是馬克宏幕後的傑作，導致中國再次準備對法國的白蘭地出手。

再談參與三分天下的極右勒龐立場。二○二二年大選時馬克宏、勒龐兩位候選人言辭上對中國都更強硬，勒龐親俄爭取避免中俄超級強權形成。再者，勒龐抨擊法中的貿易關係特別不平衡，她於二○二一年受訪時告訴《日經》：日歐的貿易協定「更加平衡」，反對與中國簽下這類協議，因她不信任北京的一帶一路。二○二二年四月十三日勒龐在外交事務記者會，譴責西方領袖對北京的「服從行為」，強調她想與北京建立平等關係。北京人民大學歐洲事務專家王義桅當時認為勒龐當選會使緊繃的歐中關係雪上加霜。換言之，馬勒兩人的立場足以箝制左派的梅蘭雄。不可否認，法國想要發展經濟還是需要拉住中國。

綜上所觀，英法的對中路線不至於更迭，但會隨著美國大選結果將屆而調整。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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