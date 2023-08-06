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自由廣場》WHITE不只是壞，是壞透!

2023/08/06 05:30

◎ 黃榮文

拜讀近日自由廣場評論文章「不是WHITE，是壞！」心有戚戚焉，民眾黨的WHITE其實不只是壞，而是「壞透」！至於民眾黨主席柯文哲則是「壞透了」！據民眾黨前中央委員張益贍指出，在自詡為雍正皇帝的柯文哲眼中，黨內成員只是一群太監、狗和宮女。

有個笑話:「衛生紙是什麼顏色?「白色」，「那用過的衛生紙呢?」「呃 …垃『圾』」，壞透了的柯文哲擰著一大袋以用過的衛生紙四處叫賣，聲稱袋內是潔白的衛生紙，卻惟恐一打開臭味難聞，便將其分裝，再海選一批姿色尚可的「宮女」，擦脂抹粉、搔首弄姿沿街兜售。一群初出茅廬、嗅覺不靈的野狗，不知是聞到脂粉香或衛生紙的臭味而蜂擁趕至；此時一批太監出現，宣稱欲留在宮女身側聞香或逐臭的狗，必須四處尋找政敵或異議者狂吠亂咬。霎時台灣社會亂象叢生，再無寧日。

筆者曾是一名柯粉，買書、聽演講樣樣捧場；在柯選上市長後，滿心期望他能帶給國內政治新氣象，但他一再顯露狂妄行徑，令人大失所望。後來真正的「切心」則因北農事件，柯文哲夥同一批藍營政務官及議員，對北農總經理吳音寧無所不用其極的造謠侮辱，極力汙衊，更趁吳在議會備詢之際，指示政風處搜查其辦公室，行徑十足的「壞」！柯連任組黨之後更變本加厲，四年來的無賴與無恥言行眾所皆知，只能以「壞透了」來形容！

由壞透了領導的政黨，人人得鳴鼓而攻之，於文明國家，最好的方式就是用選票將淘汰，它才有可能進行自我修正！

註︰WHITE的標準漢語諧音為「壞特」，上海話則有「壞透了」的意思；但為避免辱及無辜女歌手？te（壞特)，選擇稱之為「壞透」。

（作者是彰化師大兼任教授）

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