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自由廣場》「筱君存股班」談打詐

2023/04/10 05:30

◎ 羅承宗

上個月九日，針對囂張橫行的網路社群媒體假名人詐騙投資廣告，金管會邀集相關機關與Google、Meta等跨國業者協商，宣稱將建構不實廣告舉報與即時下架模式。到了同月卅一日，行政院長陳建仁於國會備詢時，又再度提及將責成打詐國家隊一個月內提出相關配套方案等語。

筆者於上個月十三日曾投書貴報，指出金管會的防詐機制存在「通報責任歸屬」的治理盲點，並質疑政府對監控詐騙廣告的行政量能侷限。不幸的是，如此質疑馬上就可得到印證。相信已有許多民眾發現，盜用照片、打著電視主播名號的【筱君存股班】的付費贊助廣告，頃刻仍在臉書平台熱烈推播，免費招收會員中。

此廣告係本月七日才通過臉書審核而刊登，大概經過幾天後可能遭民眾檢舉而下架。但要特別注意的是，網路詐騙業者猶如漫威反叛組織「九頭蛇」般頑強，不管舉報者是政府機關還是路人甲乙，即便辛苦地成功下架了一個詐騙廣告，數日後又會冒出兩個來。政府用心擘劃的「政府舉報、業者下架」治理模式，事實上根本沒有對症下藥，難有具體實效。

根據前述陳院長指示，打詐國家隊可望在本月底提出相關配套方案。只是筆者要提醒政府當局的是，姑且撇開欠缺以明確法律治理跨國網路平台的缺陷不談，這些打詐配套方案屆時不管如何華麗宏偉，終究只是紙上公文書罷了。倘若當政府承諾的，與人民實際感受到的落差甚為鉅大時，民怨就由此積累而生。

（作者為南臺科大財法所特聘教授兼所長）

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