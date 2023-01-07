自由廣場》評犯罪被害人補償不增反減

◎ 王薇君

立法院朝野黨團在週四（五日）晚上完成《犯罪被害人權益保障法修正草案》的協商，是一九九八年立法以來最大幅度的改革，回應司法改革國是會議決議，將補償金性質改為國家責任，承認國家對犯罪被害人的照顧義務，並對犯保協會進行組織再造，提供更溫暖完整的服務。

現行《犯保法》的補償金是審議制，依遺屬與被害人個案狀況核定金額，但補償金設有上限，遺屬最高領取二百一十萬元，重傷及性侵害被害人最高一百八十萬。然而，協商草案第五十七條將補償金改為定額制，全體遺屬平均發給，雖然利於審議效率，但補償金「天花板」卻反較現行法更低，遺屬補償金定額一百八十萬元、重傷補償金最高一百二十萬元，性侵害補償金最高四十萬元。

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現行《犯保法》補償金上限自從立法後，從未依據物價指數調漲。時隔二十五年的修法，補償金天花板不增反減，在萬物皆漲的通膨時代，讓人感受不到政府照顧犯罪被害人與家屬的熱忱與溫度。有鑒於草案預計於週六（七日）三讀，民間團體認為沒有人想要無辜受害領取補償金，呼籲朝野立委體恤遭遇不幸人民的痛苦，將補償金天花板提高到足以撫慰人心的水準。並且訂定辦法依據物價指數每年調整給付標準，善盡國家照顧被害人的責任。

（作者為中華民國兒童權益促進協會創會理事長）

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