自由廣場》海陸仔評趙少康、季麟連

◎ 方屏生

總統蔡英文二十七日宣布，二○二四年起義務役兵期恢復為一年，以強化國防戰力。國民黨「戰鬥藍」代表趙少康對此發文批評，表示堅決反對兵役延長，還強調日後「執政」要改回來。有網民翻出舊紀錄，趙去年曾發文表示，四個月兵役訓練不足，因此狠酸趙少康 「只會為反而反」。

平心而論，一心一意想登上二○二四總統大位的趙少康早已出局，除了魅力不再、時不我予，多次發言適得其反，而且時機不對。拿一年義務役期的攻防來說，趙少康第一時間想要挑起反蔡情緒，反而令人感覺政治算計，占不到便宜。「趙少康們」應該不清楚為何至少一年的役期如此重要，簡易分析如下。

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一、四個月的訓練役扣掉假日與平時雜務，根本無法完成基礎軍事訓練。簡言之，完整教育訓練的功夫尚未變成腦海裡的永久記憶，結業後迅速生疏、忘記。

二、戰爭既現實又殘酷，倘若中共發動第一擊，常備兵力必定傷亡慘重。後備部隊如果只是帶著四個月的模糊記憶上戰場，怕是力有未逮。因此，增加現役兵員的教育訓練與在營的持續時間(duration)，絕對必要。

三、近年來我國軍購許多現代化武器，需要盡快學習操作上手，一年役期有比較充分的時間達到廣泛與精實訓練。

四、俄烏戰爭與假設性的台海戰爭有兩項最大不同點：第一，烏克蘭的國土面積是台灣本島十六點六倍，大大分散了俄羅斯的砲火攻擊。第二，台灣四周有海洋作為屏障，是優點，但沒有烏克蘭鄰接國家的陸路補給線，是缺點。當中共飛彈涵蓋全台，世界各國難以靠近支援。因此，開打後要靠自己。

役期自四個月恢復為一年，是軍事實力儲備，也是心理戰的一環。後者，已經引起國際關注，不希望也會譴責中共武力犯台。過去把義務役期縮短為四個月，是政客為了選票的考量。日後誰再提，絕對沒選票。

值得一提的是，國民黨黃復興黨部主委季麟連，上週出席統促黨舉辦、掛有五星旗的「慶祝共產黨活動」，令筆者感到無法置信。季麟連曾任海軍陸戰隊中將司令、後勤司令部上將司令、總統府戰略顧問，軍中風評極佳。數年前中共軍機開始頻繁擾台，他曾霸氣嗆聲「有陸戰隊在，試試看。」對比今日的親共舉止，很可能跟趙少康一樣，得了「大頭病」，誤判一一二六選舉勝利，就可以肆無忌憚。如此晚節不保，有辱「一日陸戰隊，終身陸戰隊」和「永遠忠誠」的隊訓。

（作者為海軍陸戰隊退役少校，台中市民）

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