自由廣場》平地原住民和平埔族不同

◎ 林瑤棋

拜讀貴報一則「平埔族群正名與臺灣未來」讀者投書，作者可能把平地原住民和平埔族混淆了，其實兩者是不同族群。

所謂原住民就是日治時代的「生番」，後改為「高砂族」，二戰後國府改稱為「山胞」、「高山族」最後改稱「原住民」。

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原住民有泰雅、布農、阿美、排灣…等共十六族，分佈在山地界線（番界線）內的二十五鄉鎮原住民（包括復興、泰安、仁愛、霧台…等）叫做山地原住民，分佈在番界線外的二十五鄉鎮原住民（關西、魚池、花蓮、台東…等）叫做平地原住民，這是國府來了之後命名的。

在這五十五個鄉鎮中，當然也住有許多漢人，這些漢人不管住再多久，都不能變成原住民，同理，原住民不管搬到哪裡，再住多久，也不能變成漢人。

平埔族是自古以來住在平地的南島語族，明末清初之後，大量唐山人東渡移民來台，雖然平埔族和漢人融合為後來所稱的臺灣漢人，但是清代都有登記清楚，日治之後，在戶籍上登記為「熟」，即是熟番。國府來了，把「熟」取消，一律改為漢人，估計，平埔族人和漢人的比例約七比三。

平埔族人和原住民是同樣南島語族人，和漢人接觸後，有高濃度的漢文化，這些人就稱為平埔族。

山地原住民、平地原住民及平埔族人雖然都是南島語族人，但是在文化上分成三個族群，所以平地原住民不是等同平埔族人。

（作者為醫師，台中市民）

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