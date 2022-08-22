自由廣場》房價應納入消費者物價指數

◎ 魏世昌

美國於本月十日公布七月消費者物價指數(CPI)年增率為八．五％，歐盟統計局則公布歐元區七月消CPI年增八．九％。值得注意的是，台灣七月CPI年增幅為三．三六％，相較於歐美落差不小，通膨壓力似乎較輕；然而，若深入觀察構成CPI的商品及服務類別，就會發現，台灣的通膨率可能是被低估的，譬如居住支出。

台灣CPI計算雖有納入房租，但如果把市場真正房租現況跟自用住宅房價等資產影響納入，有學者表示，評估實際CPI可能還會比現行數據再增加二個百分點。

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這也是為何，我們經常聽到民眾感嘆物價高漲，但主計總處所公布的消費者物價指數卻始終是平穩，造成兩造之間落差的原因很多，有感覺上的問題、調查項目上的問題。但薪資漲幅被物價漲幅吃掉了，卻是很普遍的感受。

可惜的是，外界對於消費者物價指數未納房價提出質疑，主計總處的回答總是，房價屬於資產價格，不在CPI的查價範圍，各國皆是如此。其實不然，歐洲央行幾年前開始把自用住宅房價設算後納入物價指標，等於計算二個指數，一個是原本CPI計算，第二個是把自用住宅放入計算而得，發現自用住宅指標放入計算後，對通膨率貢獻可能達○．四到○．五個百分點。

之前曾經有幾位中央研究院的經濟學院士公開呼籲，中央銀行在推動利率和貨幣政策時，不能只看消費者物價上升率，還要看房價，甚至呼籲消費者物價指數納入房價。對這樣的呼籲政府應該重視。尤其如果台灣要做前瞻性指引，相關數據自然也應該更貼近真實狀況，以反映民眾更真實的感受。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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