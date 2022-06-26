自由廣場》《中國製造2025》最後一搏

◎ 黃瑞光

中國日前發布《製造業技能根基工程實施方案》（下稱《方案》），指導各地加快培養製造業高質量發展急需的高素質技能人才，希望在「二○二二年至二零二五年，聚焦製造業重點領域，建立國家技能根基工程培訓基地...打造數量充足、結構合理、素質優良、充滿活力的製造業技能人才團隊。」

首先，中國在二○一五年提出的《中國製造2025》，希望在二○二五年成為製造業強國。但美中貿易戰中，以往受到中國宣傳掩蓋的弱點，逐漸顯現，即製造業所需的高端零組件以及設備，依然高度仰賴進口。中國製造業的核心問題始終是缺乏自主技術，越是高科技的產業此情形越嚴重。華為二零一九年開始受到美國晶片禁令的影響，重創營運及產品推出，可為例證。因此《方案》將時間訂在二零二二年至二零二五年，應是希望為《中國製造2025》的目標最後一搏，以免屆時成效不彰無法自圓其說。

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其次，中國慣於以成立「基地」、「園區」的方式推動政策，例如要拉攏臺青、臺農，便成立「兩岸青年創業基地」、「兩岸農業合作實驗區」、「台灣農民創業園」；要強化對臺心靈統戰與內部洗腦，則成立「全國愛國主義教育示範基地」。此次《方案》則規劃成立「國家技能根基工程培訓基地」、「技能大師工作室」，便需要有相應的績效管考評比制度。從以往中國設立「兩岸青年創業基地」後的弊端，可預判未來《方案》成立相關基地的亂象。例如當時青創基地為了達到上級「成功讓臺灣新創團隊入駐並且註冊」的政策硬指標要求，在軟硬體都未完備的情況下，採取「簽名就發錢」的短線操作，導致中共發放大量補助，實際卻無廠商進駐的情形。或是出現統計造假，掮客詐騙，以及政策模糊不清等問題。盲目大量成立「基地」，並追求「數字」成效，牛皮將有吹破的一天。

最後，人才的培養是長期的國家工程，牽涉到生育、教育、產業等各種政策的全面配套，當前中國對思想、輿論控制空前緊縮，人口紅利下降，經濟趨勢下行，中共只寄望用為期三年的《方案》，打造出製造業發展急需的高素質人才，恐怕將事與願違。

（作者為法學博士，台北市民）

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