自由廣場》五個臉書管理員與「很多孩子」

◎ 黃世澤

在五月廿五至廿六日期間，一堆內容農場以及親共媒體專頁，亂傳台灣因武漢肺炎「很多孩子都走了」，造成公眾恐慌。專門研究中國對台資訊戰的IORG(Information Operations Research Group)，揪出大批有份參與這次亂事的專頁。

臉書有個叫粉絲專頁透明度功能，根據筆者的研究，這次發動亂傳的粉絲專頁中，有以下一堆來自中國的管理員，擺明車馬是中國認知作戰：

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1.愛經驗

2.BuzzHand

3.人生向前走

4.每日正能量

5.OMG快報

這種作為，其實違反臉書社群守則中關於疫情資訊，以及假消息的規定，臉書有責任將有關專頁鏟除，現時不鏟除，亦不交代當中中國籍管理員的身份，臉書的縱容絕對有關係，特別毛澤東攝影師的兒子陳澍擔任臉書香港、台灣以及中亞公共政策總監，他不止一次任由臉書變成資訊作戰平台。立委應傳召他上立法院解釋清楚，如果他解釋不清楚，台灣政府應視他為不受歡迎人物，看他如何履行臉書公共政策總監職責。

長遠而言，應立法規範大型資訊科技公司像陳澍一類負責台灣網絡政策的高層，禁止由中國籍人士擔任，這是保障國家安全所必需。

另一方面，這次亂傳的內容，全都指向Beautygirl01.com的垃圾網站，由Google Adsense的Publisher ID來看，根本是馬來西亞親共華人控制的大榴槤系統作為。大榴槤之所以可以胡來，因為谷歌Adsense由此至終，都沒有執行廣告流量質量政策，縱容這類內容農場騙點擊，同時危害廣告商、讀者和台灣的安全，但對一般初入行的Adsense或內容取向抨擊中國出版商，動輒有小錯就封掉戶口，很明顯谷歌的中國籍員工是有問題。建議立委應同步傳召Adsense和YouTube相關人員解釋，特別YouTube大量針對台灣的假新聞胡說八道頻道，為何谷歌一直縱容他們存在，甚至離譜至他們公然叫人點擊廣告這類擺明車馬違規行為都照幹不誤，其實臉書和谷歌的作為，與財政資助中國網軍毫無分別。

筆者現做YouTuber，經營網站以及過往擔當網站社交媒體主管，與谷歌和臉書交手多次，長年以來大家都沒有好好處理中國人濫用平台的作為，現在到了不得不公權力介入的時候。台灣政府亦要向美國說清楚，要求華府支持清理這些違反美國核心價值的企業。

（作者為居德英籍時事評論員）

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