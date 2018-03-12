自由廣場》臉書引發公憤 談港台總監紅二代

◎ 黃世澤

台大學代會聲援慈湖潑漆事件，結果貼文遭臉書下架，在引發公憤後終於復原。但這只是臉書胡亂下架事件其中一宗，如果不是引起公憤，一如眾多亂下架事件，被屈者大多數都要被停權多天，無法上訴。

而且這次復原，不代表台大學代會日後可以安全用臉書，像筆者有藍剔認證，臉書專頁戶口由個人帳戶，改由被稱為「商業管理員」（business manager）公司帳戶管理，沒錯，筆者沒有再因批評中國而文章下架，但臉書取而代之是無理取消筆者「實時文章」（Instant Article）廣告收入帳戶，而文章流量亦不尋常被臉書壓低，筆者要透過一些搜尋引擎優化技巧去彌補流量損失。筆者認為臉書所謂復原，只是緩兵之計。

現時臉書最受質疑，是臉書大中華的管理人員不知由那裡來，香港和台灣公共事務總監陳澍，父親是替毛澤東拍紀錄片的紅二代，請問這些人管理下的臉書，會否一堆社群管理員都是中國來的紅二代，那將是十分危險的一件事。

因此台灣作為一個有主權的國家，應該要求臉書交代在台灣和香港等正體字社區社群管理員的國籍身分和政治傾向，那些來自中國或原籍中國的社群管理員，甚至高層管理人員，都不應獲准處理任何與臉書台灣和香港有關事務。而如果臉書社群管理員與新黨、愛國同心會、香港親共政黨有密切聯繫的話，都不應獲准處理香港和台灣相關的事務，因為他們都是一堆沒人知道他們是誰的神秘人，他們濫用職權，一般用戶是難以上訴的，也難向臉書索償，公權力不干預，又有誰可以保護台灣用戶的言論自由？甚至台灣要考慮立法，禁止原籍中國人士擔任台灣關鍵網絡的任何管理職務。

當然，台灣人亦不應太依賴臉書，臉書札克柏格為了進入中國的媚共嘴臉，實在十分之難看，把平台搬到別處，只是遲早問題。因為札克柏格那種媚共程度，與過往雅虎出賣師濤給中國時一樣難看，台灣人應向其他社交平台進軍，例如谷歌的Google+，至少谷歌暫時還沒有明顯傾向，為了討共產黨的歡心，把用戶的言論自由當成私產賣來賣去。

（作者是居德英籍時事評論員，其臉書專頁有藍剔認證）