自由廣場》評「台灣恐怖主義第四波？」

林泰和教授投書「台灣恐怖主義第四波?」,在第二段、第四段和第五段明確指稱台獨聯盟是組織型恐怖主義,個人是台獨聯盟成員,有幾點想回應。

林文第四段特別點出黃文雄的「刺蔣案」和王幸男的「郵包爆炸案」是典型的恐怖主義活動。筆者和黃文雄、王幸男素昧平生,但理解為什麼黃文雄要刺殺蔣經國,理由是因為當時台灣在中華民國政府高度獨裁統治下,特務組織橫行全台,台灣人只有在海外,特別是美歐和日本,才能品味到自由的滋味。黃文雄前途看好,大可不必刺蔣,且刺蔣不管成敗,其個人和整個家庭都會付出嚴重代價,但評估後,他還是勇敢的行動,要讓蔣家了解台灣人民會勇於抗暴,如同郭懷一起來反抗荷蘭暴政、林爽文力圖推翻滿清和莫那魯道揭竿而起的賽德克.巴萊一般,「Let me stand up like a Taiwanese!」

至於王幸男的郵包爆炸案,王幸男原本也是期待蔣經國革新保台,但黨國極權體制對郭雨新作票,再加上白雅燦質疑蔣經國財產被判無期徒刑,以及查扣長老教會聖經等等反人權暴政,驅使王幸男決定師法以色列建國行動,以不對稱的作戰方式要給中華民國官員發出警訊,台灣省政府主席謝東閔才遭炸斷一臂。

台獨運動發軔於二二八事件,廖文毅以降的台獨運動一波接一波,從非武力發展到武力,並未擴散到一般無辜大眾,是鎖定獨裁統治的中華民國官員。林文雖有點到中華民國恐怖主義本質,但倒果為因,率爾將台獨聯盟成員指稱為恐怖主義活動組織,這就是促轉會功能不彰的實證之一,促轉會沒有清算黨國遺毒就下台一鞠躬,就算是國立大學教授,也可撰文以恐怖主義觀點連結美國的中國和統會組織槍殺無辜台灣教會醫師,將台獨運動輕易地和恐怖主義劃上等號,筆者不能認同。

(作者為台獨聯盟盟員)

