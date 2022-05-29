自由廣場》布林肯與陳良五烈士

◎ 林文彬

美國國務卿布林肯二十六日宣告美國新的「中國政策」，仍將保持「一中政策」，且「不支持台灣獨立」，令人氣餒。

回顧一九七一年五月三十日，陳良等台灣五烈士發動「泰源武裝革命」，企圖攻佔台東電台，向全球發聲，宣告台灣獨立，重新制定新憲法，建立台灣共和國，卻失敗而遭蔣中正批示槍決。

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撫今追昔，五十一年後的今天，美國猶「不支持台灣獨立」，聽來格外刺耳，不勝唏噓，卻愈見陳良五烈士破釜沉舟的真知灼見，令人肅然起敬。

因為，他們若成功，就不會後患無窮，紛擾至今，包括騙人的「九二共識」、「一個中國」、「台灣是中國的一部分」，被中國國民黨裡應外合牽著鼻子走，乃至吐血的「中華民國在台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國等於台灣」、「中華民國不是台獨」、「中華民國已經獨立」云云，前者有如曹興誠所言，指鹿為馬，無中生有，是一種弱智行為；後者有如謝志偉評論超大面的鮮紅國旗，是一邊舉一邊吐血；更像是莊豐嘉所言，為幽靈國慶生。

可悲的是，台灣直到現在，仍被幽靈國綁架，還要面對一部幽靈憲法，和黨國體制的幽靈憲政。

其實，台灣就是台灣人的台灣，百年前的文協早已發出台灣人的心聲，而五十一年前陳良五烈士前仆後繼，致力推動新憲，建立新的台灣國，功敗垂成，令人遺憾。

尤其，布林肯強調，「美國無意阻止中國崛起；美國無意將中國排除在全球經濟體系之外；更無意製造衝突或發起新冷戰，但希望中國的願景不是要將全球脫離七十五年來促進世界和平繁榮的普世價值」云云，這假如只是先禮後兵，或只是民主的多元包容，尚可放心。但若是與虎謀皮，屈從懦弱，放棄美國自己建國的「獨立價值」，則恐將永無寧日。因為，主權獨立是民主自由國家的普世價值，不應被剝奪，也不應被否定。所以，陳良五烈士追求普世的獨立價值，是台灣永恆的光輝，美國若能適時的回歸其前國務卿龐培歐所言「台灣不是中國的一部分」的「獨立事實」，反而是維持台海和平穩定的「定海神針」。

（作者為雲林縣議員，著有《看不見的信：獨信陳良的十八封信》電子書）

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