新聞線上》李明哲回國以後

記者陳杉榮

人權工作者李明哲回到台灣，也解除隔離。這位主張中國民主化卻遭中國不當關押，坐了五年「冤獄」的人權志工，終於能在自由的土地上自由呼吸。這五年來，李明哲身在牢獄，卻見證了一個時代的巨大轉變，他的付出和犧牲，讓台灣民主更強大，也是一面照妖鏡，讓台灣許多買辦現形。

李明哲經常在網路上發表關注中國人權及公民社會的言論，二○一七年三月十九日在中國「被失蹤」，之後「被審判」、「被入獄」。北京當局羅織罪名，對台灣人「殺雞儆猴」，並恫嚇蔡英文政府。這種「殺雞取卵」的惡行，不僅嚴重傷害了「兩岸民族情感」，也破壞了兩岸穩定交流。即使中國在二○一八年二二八這個特殊的日子頒布了所謂涵蓋廿二省區的「卅一條惠台措施」，依然無法彌補拘禁李明哲所造成的巨大傷害。數不清的台灣人因為李明哲的案子，從此不再前往中國旅遊，並唾棄這個迫害人權的國度。

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李明哲在一個沒有「程序正義」的國度，隱忍含冤坐了五年牢，受到了許多不文明的待遇，這五年，外頭可是地覆天翻。稱帝延任的習近平，自我揭穿稱霸天下的戰略擴張，美國率先出手，貿易戰打頭陣，緊接著美日印澳聯手，擴展印太聯盟，強化太平洋的控制權，美英加澳紐五眼聯盟也合作出擊。今年二月廿四日，俄羅斯公然入侵烏克蘭，中國迄今仍站在侵略者一方。一場自由民主與獨裁集權政體的制度之戰，正方興未艾。出現這樣巨大的變化，或許是追尋中國民主化的李明哲始料未及。

李明哲的冤獄還有一項附加價值，就是戳破台灣買辦嘴臉。當「李明哲救援大隊」全力投入營救之際，國際人權組織和美國國務院都對此案表達強烈的關注，海基會等單位儘可能提供協助。號稱和中共關係很好的國民黨除了坐視台灣人在中國被捕，曾做過什麼援救？「兩岸一家親」的柯文哲不僅沒有營救，台北捷運還荒唐的不准刊登營救李明哲的廣告。

李明哲本來就無罪，有罪的是無故剝奪人身自由的共產制度，這個中國外交部所標榜「全鏈條參與式民主制度」，對民主欺世盜名，視人權如無物。如果北京當局不鬆手打壓香港民主派，不停止迫害維吾爾人，不放棄欺壓西藏人，不釋放追求法治的維權人士，中國只會自曝其短，永遠不會受到國際社會的尊重。

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