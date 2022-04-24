自由廣場》海水淡化廠的糾結

◎ 張炎銘

新竹及台南二座海水淡化廠環評初審上週通過，個人心頭矛盾糾結。

在水利機關服務三十多年，我原是反對在本島設海淡廠。因為台灣雨量豐沛，即使最枯旱年全台平均也有約一千六百毫米雨量；前年中部地區百年大旱，也仍有超過一千四百毫米。若有龐大蓄水空間，不但能降低洪峰、蓄豐濟枯外，原水利用重力輸送，水質佳、節能又經濟。而海淡水一噸要耗四度電，成本太高，也不環保；海淡廠應僅適合雨量缺稀的澎湖、金馬等離島。

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但水庫建設漫長又所費不貲，也一直受環保爭議困擾，而水資源需求卻逐漸攀升，科學園區、工業區逐漸開發，這些用水事涉國家經濟發展，更需要穩定供應，因此新竹、台南海淡廠早就規劃，新竹也有模廠，不諱言是為了穩定竹科、南科用水需求。

海淡耗能的問題，因台灣未來風力發電可稍獲彌補。主因台灣有明顯豐枯水期，枯水期恰是東北季風盛行時，大量風力發電後若無龐大蓄能設備也浪費，將這些能源用於海淡廠算是一舉二得，而豐水期海淡廠則降載，更是必要明智之舉。

海淡廠建造於海邊，地勢較低，若要將產水供應於都市工商使用，除要輸運管線，也要動力成本，因此要用海淡水來解決台灣水資源匱乏，並不實際，充其量只是供應附近地區或大廠商自行建設使用(如台塑六輕)，其角色應算是穩定供水的備援。

二座海淡廠都遭受鹵水排放質疑。鹵水排放影響可做數模驗證，通常很快擴散，影響不會太大。記得以前台大環工所曾研發鹵水零排放，是否技術尚未成熟，或實驗尺寸放大遭遇困難而並未應用到此二座海淡廠？

以「雞蛋不要放同一籃子」觀點，水源開發多元化絕對必要。但一切工程講究經濟性及益本比，多元化目的是因地制宜，採當地最佳方案。海水淡化從經濟面不如傳統水源，從環保面不如再生水，其最大優點是水源穩定且不虞匱乏、建廠迅速，但該發展到多少，應有個限度，不能誤認是萬靈丹。

個人可理解政府為科技重鎮用水穩定的不吝投資，但國人也應了解每種水資源開發都有其優缺點，都必須付出相應的代價。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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