自由廣場》好想贏韓國？看看人家的後備部隊

◎ 張玲玲

拜讀昨日貴版「從贖罪日戰爭看台灣心防」投書的論點，加上最近為了強化後備戰力，增加教召天數與強度的政策，使我想起在閱讀南韓全民防衛動員相關資料時（筆者曾任多年韓語教官），看到二零一零年北韓砲擊延坪島事件，造成南韓軍民傷亡，二零一一年南韓就以「第四次中東戰爭」（也就是贖罪日戰爭）的歷史慘痛教訓，作為爭取國會與全民支持決議通過「局部動員」的《戰時待機法》之案例參據。

一九七三年五月時，以色列因為提前宣布動員令，卻因戰爭未爆發，造成一千一百萬美元的經濟損失；到十月贖罪日戰爭真正爆發，又因太晚發布動員令，導致初期節節敗退與巨大損失。南韓有鑑於在難以高度決心及時發布「總動員令」時，有必要引進靈活的動員制度，減少對人民生活與國家經濟影響，但能在和平時期隨時為國土遭受挑釁威脅而做好準備，並根據狀況進展，擴大規模或取消動員，故於二零一一年七月十二日由最高決策機構「國務會議」通過《戰時待機法》，能於國家安全遇嚴重威脅、危急之際，實施「局部動員」，並確保在國家緊急狀態下的軍事對應行動。

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另南韓後備役人員根據服役年限、不同部隊層級，每年訓練時間也不盡相同。不過其接受召集訓練的強度，幾乎比照正規軍隊，目標鎖定在「精銳化」。其後備役士兵服「動員預備役」者，每個月有一天必須接受正規訓練，每年要參加一次連續廿八小時、以及三天兩夜召集動員訓練；每四年則要參加一次四天三夜、模擬實戰的「雙龍演習」（Ssang Yong Exercise，美韓聯軍每兩年一次的聯合登陸演習、「鷂鷹演習」一環）。該演訓以遠程作戰和裝備移防為主，演練戰時「後備部隊」集結後，向前線作戰區域實施機動。另包括射擊、投彈在內的戰術基本訓練、野外宿營，演練期間是與現役部隊混編的。

我國《國防部全民防衛動員署組織法》已於今年元旦開始實施，另試辦十四天新制教召亦將於三月啟動。台灣面對共軍幾乎天天擾台的威脅下，期望參與的教召員能同仇敵愾、激發愛國心，同時也可以帶著「好想贏韓國」的受訓強度全力以赴，為隨時備戰鍛鍊自己體格並復習戰技，成為國家安全的最強後盾、全民的「歐爸」。

（作者為國防大學政治教官）

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