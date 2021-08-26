自由廣場》潘縣長，請讓《南岬之盟》為出火加分！

◎ 李道勇

一八六七年十月，美國領事李仙得（Charles W. Le Gendre）、英籍通譯必麒麟（William A. Pickering）與豬朥束社頭目、也是「瑯嶠下十八社」斯卡羅部落聯盟的大股頭人卓杞篤（Cuqicuq Garuljigulj），在恆春東門外的出火訂立備忘錄，後人稱之為「南岬之盟」，並有漢人聚落射寮代表，頭人綿仔見證。卓杞篤承諾：今後只要海難登陸人員舉紅旗為號，即加善待保護。

卓杞篤與李仙得簽訂的出火《南岬之盟》，是台灣進入國際政治角力場的轉捩點，不受清廷管轄的原住民，竟與美國簽訂了外交條約。

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屏東縣政府應在「出火」勒石鐫刻《南岬之盟》全文（盟約存於美國國會圖書館，中央政府或可請AIT設法複製、拷貝，在南故宮展覽），此舉不僅感念美國立盟，不追究，一八六七年羅發號（the Rover）十三人闖入斯卡羅領域遭出草的憾事，同時也表彰「瑯嶠下十八社」斯卡羅勇士，挺身保衛鄉土，抵抗美國海軍陸戰隊的入侵。

南岬之盟結束後，台灣總兵劉明燈率兵五百，曾勒石於車城庄福德廟，俗稱「劉提督碑」，非但不提「南岬之盟」，而且對於此事兩造惡言惡語，可說傲慢之至；「出火」若勒石鐫刻《南岬之盟》，即可解除劉明燈之誤導視聽。

此外，屏東縣管的出火特別景觀區，是恆春半島的人氣景點，勒石鐫刻《南岬之盟》，費用不多，程序簡便，卻能以歷史亮點為自然景觀增添顏色，相信潘孟安縣長的智慧應知大有可為。

其實一八六○年台灣開港通商後（一八五八年「天津條約」，台灣開放淡水及安平港為通商口岸），自此捲入西方強權在東亞地區的地緣政治角力。「南岬之盟」一年後，大清國和英國之間，即因樟腦問題而引來英國派兵攻陷安平，事後雙方簽訂《樟腦條約》，清朝賠償外人一萬七千餘元。台灣道梁元桂以下、鳳山知縣、鹿港同知均以失責，革職處分。英領事齊普遜亦被英政府召回受懲戒處分。這次的糾紛，被外人稱為「樟腦戰爭」。《樟腦條約》簽訂後，台灣的樟腦進出口從此徹底落入英國手中。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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