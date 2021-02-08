社論》「報復性罷免」可以休矣

高雄市議員黃捷罷免案上週六投票，不僅同意罷免票未達門檻，不同意票更領先同意票；換言之，罷免案的失敗，不僅是門檻發揮了保護作用，更代表多數肯定黃捷問政者以實際行動展現壓倒反對者的力道。黃捷罷免案不只攸關一位直轄市議員的去留，更是朝野的強力對決，尤有甚者，凸顯了現行罷免規定的缺失。凡此在在影響台灣的民主運作與政黨生態，值得深入探討，以發人省思。

首先，黃捷未遭罷免，有效遏阻了藍營藉由成功罷免前桃園市議員王浩宇後，企圖乘勝追擊推動報復性罷免的骨牌效應。王浩宇被罷免，部分可以歸因於個人問政風格的爭議，但就整體政治環境來看，王案乃是「報復性罷免」的開端。罷免本是一種公民權利，只要對選出的民代或行政首長不滿，皆得而為之；然而，推動罷免者仍須提鎖定對象在公領域或私德上的瑕疵，方具有號召民眾的正當性。亦即，被提議罷免者應有貪瀆、失職或重大道德缺失，才適合罷免案的推動。罷免是監督民選公職人員的緊箍，並非對付不同政黨或立場的武器。此所以藍營或許視前高雄市長韓國瑜被罷免係綠營的政治報復；然而，眾所皆知韓國瑜之遭到罷免，乃是其以「高雄發大財」政見獲得多數高雄市民支持，卻在上任後不思如何落實改善其所稱「又老又窮」的高雄，反而想要一步登天，圖謀總統大位。亦即，怠忽職責，荒廢市政，逃避議會質詢，才落得遭到九十三萬名選民罷免的命運。反觀黃捷案罷免的理由千奇百怪，大抵涉及個人私德，甚至有違反港版國安法之指控，令人啼笑皆非。其實，真正的理由就是韓粉與藍營在進行政治報復，並夾帶「反萊豬」議題，企圖霸凌「一個小小市議員」。若非政治報復而是基於反萊豬，則藍營應與綠營在國會或公投上進行大對決，而非針對個別政治人物進行罷免。

請繼續往下閱讀...

不可否認，民進黨在王浩宇案確實犯了輕敵的缺失，不但忽視選罷法放寬罷免門檻的漏洞，更低估一旦王案通過可能引發報復性罷免的連鎖效應。過去罷免門檻太高，低調處理或許是良策，但今日時空丕變，《公職人員選舉罷免法》已修訂為︰「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。」換言之，若是己方支持者不出來投票，則對手陣營只要能夠動員四分之一的群眾，罷免案就會成立。放寬罷免門檻對於多席次選區的議員，尤其形成龐大威脅。其實，多席次選區可以選出代表少數的民代，制度設計的原意在於保障少數族群的權益，但選罷法規定四分之一的贊成票是罷免成立的要件，無疑造成一種潛在的危機，只要敵對陣營的支持者超過選區選舉總數的四分之一，就可以集中力量一一罷免對手陣營的民代。故而，多席次選區議員一旦缺乏政黨的奧援，就會發生王浩宇遭到罷免事件。由此可見，藍營抨擊小英舉全黨之力力保黃捷，有失總統的高度；但是，吾人認為小英的決策是正確的。君不見王案通過後，藍營士氣大振，頻頻對綠營政治人物叫陣，拋出罷免的血滴子。此舉對支持執政黨重大政策者，例如美豬進口，形成威嚇作用，並使黨籍民代處於風聲鶴唳之中。因此，小英總統登高一呼，傾全黨之力挺黃捷，終於有效阻斷報復性罷免病毒的蔓延，讓朝野對抗回到民主常軌。

王浩宇案因執政黨輕忽而付出沉重代價；黃捷案則因執政黨勇敢對戰，使得企圖利用選罷法疏漏進行的報復性罷免破局。「報復性罷免」本質上是一種仇恨的動員，過去不論是年金改革、前瞻建設、兩岸政策，或是台灣尋求突破國際空間，以及當前的美豬進口等，反對黨並未在維護二千三百多萬人的權益上，進行理性論辯，反而流於情緒化的仇恨動員，以致阻礙了台灣的進步，甚至呼應中共對台打壓。因而，黃捷案反罷免成功帶來的重要啟示，就是執政黨在推動改革或重大政策時，應該積極出擊，正面迎戰，不能畏畏縮縮，擺低姿態，否則不足以對抗反對者的「仇恨動員」，反而造成政策執行的阻力，使國人的權益受損。這是執政黨及行政團隊必須謹記在心的施政態度與自信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法