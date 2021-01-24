自由廣場》看親中派操弄Allison

◎ 陳財能

在歪風暗潮衝擊下，美國新總統拜登坐上堅毅桌，但是，他要面對的不只是「分裂的美國」，還有「萎縮的美國」，還有「疫化的美國」，更嚴峻的是「修昔底德陷阱」。

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），是拜登擔任參議員及副總統時的外交顧問Graham Allison，於二○一○年根據二千四百多年前曾是雅典軍事指揮官修昔底德所寫的《伯羅奔尼撒戰爭史》，提出「崛起強權必然挑戰現存大國，現存大國必然回應這種威脅，使戰爭變得不可避免」的假設。拜登在推薦Allison《注定一戰》（DESTINED FOR WAR）的書評中確知「Allison闡述這個時代最核心的危機，亦即美中關係」。

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或許Allison曾是拜登外交顧問，又是美國熊貓派要角之故，因此，台灣的「熊貓派」在拜登上任前後，將拜登「資深幕僚」、「核心幕僚」的頭銜冠在Allison之上，再透過TVBS及趙少康、蘇起及江宜樺等人電視研討會，故意大肆操弄拜登政府不挺台灣的言論、對中5R主張與緩和風向，使Allison成為「膨風」人物。

現實上，Allison與國務卿Antony Blinken、國防部長Lloyd Austin、國家情報總監Avril Haines及財政部長Janet Yellen等國安經貿首長所公開持續抗中的立場，完全不同的。

其實，從現實主義觀點看，拜登要感謝川普讓這些前述衝擊美國的歪風及陷阱，一一浮現。五十年前，對中國開放的尼克森曾憂慮，怕中國變成「怪物」（Frankenstein’s monster）威脅世界。五十年來，現實不只如此，中共正是衝擊美國社會、經濟及中產階級萎縮等歪風及陷阱的來源。

因此，台灣人要質疑的是，為何台灣的親中派不批判中共對台灣生存的威脅、不正視川普架構印太戰略的現實，卻藉Allison「一國兩制到盡頭」、「美國不會承認台灣獨立」及「美中共管台灣」的看法，來製造「恐懼」台灣獨立的歪風及誤導美台關係會走向戰爭「陷阱」。

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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