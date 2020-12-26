自由廣場》「博士之鄉」談母語與智商

◎蕭義崧

拜讀自由廣場潘惠華先生〈台語電視台提升語言活力的重要性〉一文，潘先生說，當前國中小學生對於台語的學習與使用動機並不高，且家長對於母語授課的態度也不積極，他的憂慮之情溢於言表，其實很多擔心台語將越來越式微的有識之士對此也都憂心忡忡。

他認為，台語電視節目若能更加活潑多元，將有助於台語提升其語言活力，讓各族群更願意使用。這是好的想法，不過有一個更好的方法就是讓父母及孩子了解到，能使用越多種母語的孩子，平均智商越高。這樣家長和孩子對於台語的學習與使用動機自然會提高。

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住在美濃的客家人就是一個很好的例子。美濃區獲得博士學位的居民至今已超過三百五十位，如按照美濃人口只有四萬五千人來計算其博士比率，是台灣各鄉鎮市中第一名。事實上，美濃素來就有一個美稱：「博士之鄉。」

美濃是一個客家人聚居的鄉鎮，但四周卻被河洛人鄉鎮所圍繞，使得他們除了能運用客語也能講台語，再加上在學校中學到的華語，使得美濃人成為台灣少數會三種母語的地區。三種母語動用到的腦細胞比兩種母語更多，所以美濃人的平均智商也就比較高，以至於博士比率高居全台灣第一名！

同理可推，會講台語和華語的孩子，平均來說，也會比只能講華語的孩子，智力更優越。現在有很多河洛人，在家中只和孩子講國語（華語），而不講台語。但他們卻不了解，其實兒童學習語言的天賦很強，不要說學兩種語言，就算學三種語言，也不會彼此干擾。但如果孩子已超過十二歲，則效果將會大打折扣，因為此時腦細胞間的神經連結已經完成，因此提高智商的效果也就大打折扣了。以學習多種母語來促進智商的提高，應該越早期越好。

台語越來越衰微，難以書寫也是一個重要原因，雖然表面上有「漢文書寫法」、「羅馬字書寫法」和「漢羅混用法」三種，只是這三種方法都有其難以使用的困難或學習不易。我提倡一種改良式的「漢羅混用法」，稱為「漢日混用法」，可以解決台語的書寫問題，詳情請Google「鄭弘儀訪談蕭義崧」。

（作者為退休教師，嘉義縣民）

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