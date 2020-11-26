自由廣場》又見「台獨戰犯」名單

◎ 李道勇

最近，香港親北京的大公報報導，中國中央正在制定「台獨」頑固份子清單，並將繩之以法。這則報導，堪稱是世界級笑話。豈有「中華人民共和國」的法律管轄到「中華民國」台灣人民之道理？而且還有「終身追責」的字眼。

然而，早在二○○四年前後，台灣「愛國同心會」就在網站首頁上，刊載他們編織的「台獨戰犯名單」，有名有姓的兩百多人。這種做法，早已超出言論自由的範疇，而且是恐嚇罪；不知有關單位為何不將其繩之以法？

請繼續往下閱讀...

二○一六年總統大選民進黨大勝，「台獨戰犯」名單又再出現，在十月中國國慶期間，中國網路還流傳著「開打前先列舉台獨戰犯名單」等恐嚇言論。

二○一七年十二月初，中國駐美大使館主辦「解讀十九大報告」講座，中國大使的演講稿中，赫然又出現「台獨戰犯名單」，把李登輝、陳水扁、蔡英文總統，列為「絞刑」處置的「甲級戰犯」。

二○一八年四月底，解放軍退役少將羅援，除了撰文批判賴清德的「台獨工作者論」，觸犯中國底線之外，還把台獨骨幹份子列入挑動戰爭的戰犯名單。在這份名單中，將前總統李登輝、陳水扁以及現任總統蔡英文三人列為「甲級戰犯」，建議採用絞刑；次一級的則列有賴清德、呂秀蓮、蘇貞昌與辜寬敏等十五位，建議採用無期徒刑。現任的民進黨籍縣市首長、立法委員及時代力量，則歸類為丙級戰犯。

中共一再炒作「台獨戰犯名單」，一方面恐嚇台灣社會，一方面分化台灣，盼國安單位勿再輕縱相關裡應外合的組織。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

免死金牌？

◎ 許忠義

月中香港《大公報》報導中國正研擬「台獨頑固份子清單」，將依《刑法》、《國家安全法》及《反分裂國家法》等中國法律「終身追責」。接著中共鷹犬《環球時報》以社論稱讚「台獨頑固份子清單」是「體現歷史的正義」，還點名行政院長蘇貞昌是「頭號戰犯」。然後昨天（二十五日）中國國台辦發言人朱鳳蓮接棒指出，「台獨頑固份子清單」針對的是「極少數」台獨頑固份子，以及其金主等主要支持者。這下子，台灣國內紅藍白勢力營造了一段時間的「離間總統、閣揆，拉下蘇貞昌」之圖謀全毀，做白工！很簡單，你老共把蘇貞昌封個「台獨頭號戰犯」，那蔡英文還敢、還會拉他下來嗎？所謂「台獨頑固份子清單」，在台灣政壇，在「天然獨」的年輕世代眼中，根本是一面免死金牌吧！

（作者任職金融服務業，新北市民）

台獨是面鐵血勳章

◎ 施雅軒

國台辦發言人本月十八日與二十五日連續兩週喊著：「極少數台獨頑固份子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍」，若「依法行政」比對二○○五年所公布的「反分裂國家法」，這種論調也就老生常談不足為奇，但需要提醒國台辦的，「台獨」不是罪名，而是經過無數次鐵血鑄就的勳章。

從一九四七年湯德章的「台灣人萬歲」，到一九六三年陳智雄的「台灣獨立萬歲」，從一九七○年江炳興等發起的泰源監獄事件，到一九八九年鄭南榕自焚事件，台灣人為這塊土地歷經多少的努力與奮鬥，最後都將精煉在「台獨」這兩個字上，這是所有台灣人對於無奈與悲哀的昇華。

也許國台辦正「採取精準打擊措施，依法嚴懲台獨頑固份子及其金主等主要支持者」，如此蒙著頭應該也沒有什麼人會反對，但行有餘力還是別忘了貴單位「主要職責」第一條：「研究、擬訂對台工作方針政策」，花點心思來構建兩岸和平的新發展格局，這個比較務實吧！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法