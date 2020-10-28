自由廣場》資安防護 不在公務員獎懲

◎ 王治成

貴報前天大幅報導，去年行政院資安處資安稽核發現，受稽單位成績普遍不佳，甚至還有兩個未達六十分之機關，尤其「技術檢測」十個重點機關，竟然有高達六個機關不及格，只能用慘不忍睹來形容。筆者所屬機關去年配合政院稽核，共同參與此項作業，發現至少有四個亟待改進之處。

第一，多數機關編列資訊預算，惟未針對「資訊安全」項目編列，致使預算多為購置軟硬體，與資訊安全無直接關係。

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第二，公務機關首長與同仁對資安不甚了解，甚至不少人單純以為資安僅與個人公務電腦有關，只要不亂上網就不會有事，殊不知涵蓋層面既深且廣，舉凡資訊硬體、軟體、系統和人員，全都與之相關，對資安的不認識，致使整體工作推動不易。

第三，依規定資安等級Ｂ級以上機關，應編列一個以上專責人員，然而，受限於機關組織整體員額，要增列員額比登天還難，多數受稽機關雖列Ｂ級以上等級，無法編列專責人員，便移由其他業務人員兼辦，又考量符合法遵事項，就變成專責資安兼辦其他業務，看似符合規定，實際上只是玩玩文字遊戲。

第四，公務機關同仁未將資安當一回事，以為資安僅是資訊單位工作，其他業務單位縱有協辦資安人員，也只當作聯繫窗口，頂多轉轉公文、通知聯絡事宜，幾無任何實質作用。

筆者以為，推動資安防護至少應從兩個方向著手，其一，工欲善其事，必先利其器，編列足額預算，強化整體資安環境防護力，是最重要的基礎，筆者曾於預算審查會議時，遇見資安單位爭取預算以強化資安能力，但主計單位卻以做了無法發揮立即效果，並以非最必要開支為由，予以擱置或退回；其二，目前仍有不少公務機關未編列專責資安人員，有些甚至連資安負責單位都付之闕如，試問，如果連專責的資安承辦人都沒有，又如何重視資安防護工作？上述問題如果不解決，「資安即國安」不過就是呼口號罷了。

（作者是公務員）

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