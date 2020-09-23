自由廣場》平心看下課後管教爭議

◎ 許鸞驍

最近教育部頒佈對學生下課時間不容有不當的管教問題，引起社會廣泛的討論，喚起我一段刻骨銘心的記憶。

依稀記得我民國四十九年念國小二年級第三節下課鐘聲一響，未等老師的下課口令語畢，第一個奪門而出，繞過緊鄰中廊的屋後鑽入緊挨窗邊的花圃，不由分說解開鈕扣揮灑自如，因為滿園的向日葵高過我的胸膛，正好隱蔽我矮小的身軀，恣意的解放。

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那個年代民生普遍困苦，家家生養眾多，父母為了生計早出晚歸披星戴月，沒有閒暇緊盯小孩的生活作息，放任小孩課餘之暇在外遊蕩呼朋引伴，加上教育程度也不高，只能將管教寄託在學校的老師，同時授權可以打罵，每個老師都被學生形塑為兇神惡煞，還取了外號。既然在外遊蕩林間田埂、草叢牆角，無一不是尿急時應急的好去處。

就在我痛快的解放當兒，倏地一聲「小朋友，過來！過來！」不知何時校長無聲無息踱步中廊，離我不到十公尺，害我趕緊收起那話兒，拔腿就跑，一骨碌逃學回家。

回家見到家母正在張羅午餐，一看我神色有異又沒帶書包，時間還早（當時有半天課的制度），問我何故？因為沒帶書包，無法自圓其說，幾經追問，眼淚早已奪眶而出。經過父母商量，明天由家母抽空陪我去上學。

隔天雖有家母陪同，沿路依舊忐忑不安，像個罪犯要押赴刑場似的舉步維艱。走到教室門口已在上課，老師瞥見我們，即說到校長室領書包，原來校長早已看見我的學號！依著家母來到校長室外，看見他氣定神閒的在座位上看資料（當下我已抖得只差沒尿褲子），一看到我，笑容可掬的抬頭二話不說，要我拿走書包快去上課，顧不得禮儀抓著就走。

事隔一甲子，每當我憶起校長的內斂，面容還是歷歷在目，暗中盛讚他是一位稱職的教育家，除了能揣摩學生的心理，還能化恐懼於無形，「管教」的最高境界莫此為甚！

（作者從商，台南市民）

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