自由共和國》吳乃德／烏鴉與魔鬼：領導人的天使

蔡英文總統就職數日後，自由時報總編輯鄒景雯在專欄中建議，蔡總統的第二任期應該「在團隊中安排一隻烏鴉，屢屢刺耳啼叫」，以避免犯錯。圖為總統蔡英文日前赴陸軍專校主持三軍士校開學典禮。（資料照）

吳乃德／中央研究院社會學研究所退休研究員

蔡英文總統就職數日後，自由時報總編輯鄒景雯在專欄中建議，蔡總統的第二任期應該「在團隊中安排一隻烏鴉，屢屢刺耳啼叫」，以避免犯錯。誠哉斯言。這其實是一個古老而尋常的智慧，卻常為政治領導人忽略，也因此災難不絕於書。

其中最經典、幾乎所有討論決策的作品都會引用的案例，是美國甘迺迪總統的登陸豬玀灣行動。甘迺迪的執政團隊集合美國學界和政界的菁英，卻做出非常愚笨的行動，成為世界的笑柄。

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菁英政府的愚行

古巴革命成功不及兩年半，中央情報局從佛羅里達動員一千四百名古巴流亡份子登陸豬玀灣，企圖推翻卡斯楚政權。美國二十世紀最厲害的調查採訪記者賀胥，在《加美洛宮的陰暗面》一書中指出，當時很少人知道這個大膽行動的前提是：美國派在古巴的密探可以在登陸前一天或當天謀殺卡斯楚，癱瘓古巴軍隊的指揮系統。得知謀殺計畫沒有機會執行，登陸行動也不可能成功之後，甘迺迪取消第二次空中轟炸，企圖掩飾美國軍隊涉入的事實。結果讓登陸的古巴民兵無助地暴露在兩萬古巴軍隊的砲火中。一百多人在沙灘上被殲滅，一千二百人被俘虜。美國政府後來假借經濟援助之名，用五千三百萬美元贖回戰俘。痛擊美國帝國主義為卡斯楚帶來極大的世界聲望；革命英雄切．格瓦拉不久之後在烏拉圭當面感謝美國大使給他們這樣的機會。

事後甘迺迪總統問自己：「我為什麼這麼笨？」全世界也都在問相同的問題。開會的時候軍方甚至告訴他，登陸軍如果遭遇堅強抵抗可以躲進山區。該座山其實距離海灘一百三十公里！名重一時的歷史學者史萊辛格，當時是甘迺迪總統的特別助理。他以字條向總統提出反對意見，擔心引起世界輿論的攻擊。總統的弟弟羅伯在開會前對他說：「你可能對，也可能錯。不過，總統已經決定，你就不要再提了。現在是支持總統的時候。」於是他坐在角落一言不發，聽任鷹派的中央情報局主導討論和結論。其他與會者事後也說並不同意這項計畫，可是同樣不敢發出異議。許多社會政治運動都有相同的現象：深思熟慮的主張被視為畏怯，結果是激進派主導了運動的方向。

甘迺迪當時才就任三個月，他幾無收斂的性愛、初選期間的大量買票及和黑社會的勾結，都要很多年後才曝光。總統的年輕、英俊、機智和氣質，風靡全國民眾和記者。甘迺迪在記者會上堅持不透露行動細節；不過，因為國務卿魯斯克事先告訴記者他自己反對這個行動。甘迺迪於是在記者會上說：「成功有一百個父親，失敗則是孤兒。…很顯然，我是應該承擔責任的政府官員。」於是媒體讚揚他是成熟的政治領袖，願意承擔其團隊的失敗。甘迺迪之後個別約見重量級記者，餵給他們錯誤的資訊。危機處理相當成功，隨後民調中他的支持度高達八十三％。甘迺迪既得意又困惑：「怎麼和艾森豪一樣？我搞得越糟，越受歡迎。」

雖然安全度過危機，甘迺迪事後指定弟弟羅伯扮演烏鴉的角色，負責對所有內閣通過的政策和行動提出反對意見。

缺乏烏鴉的慘痛教訓

另一個著名案例是一九七三年「贖罪日戰爭」對以色列造成的巨大災難。它成為卡普蘭《異議為何重要》一書的第一教案。以色列遭受突襲之前獲得不少情報都顯示，埃及正計畫對它發動攻擊。情報來源包括埃及前總統納塞的女婿，如今在現任總統沙達特身邊臥底。以色列也從美國中央情報局獲得敘利亞的戰爭計畫。可是以色列政府中沒有人相信阿拉伯人膽敢發動戰爭，畢竟他們在一九六七年的「六日戰爭」中慘敗；埃及失去西奈半島，敘利亞失去戈蘭高地，約旦失去西岸。而且死傷慘重，光是埃及就高達一萬人。除非這些國家獲得大量更先進的武器，他們絕對不敢發動戰爭。

以色列政界和軍方普遍看不起阿拉伯軍隊，認為他們的教育、專業、品格和心理素質都太差。六日戰爭的英雄戴陽將軍訪問越南的時候，美軍越戰指揮官魏斯摩蘭請教他如何打贏戰爭。戴陽竟然回答：「很簡單，只要選擇阿拉伯人當對手就可以了。」再一次公開羞辱阿拉伯人。

在戰爭的前一天，空中照相和地面觀測都發現埃及軍隊大規模調動，而且配置成攻擊隊形，不過，以色列仍然將之視為「例行行動」。即使蘇聯顧問及家屬全數撤離埃及，以色列還是不相信會有攻擊行動。國防部長戴陽否決了參謀總長動員二十萬後備部隊的提議。就在埃及突襲的當天中午，戴陽在內閣會議中宣布：「我們的情報顯示，不可能會有攻擊。」戴陽還沒有講完，空襲警報就響起來了。

三小時內，埃及三萬士兵佔領蘇彝士運河右岸，以色列駐軍半數陣亡、半數被俘。三天之內，以色列損失五百部坦克、五十架戰鬥機。戴陽在戰爭的第二天說「第三寺廟結束了」，也就是猶太人國家即將滅亡。總理梅爾夫人氣得拒絕和戴陽會面，因為「他要來討論投降的條件」。梅爾夫人低聲下氣向尼克森求援。在美國大力支援下，以色列終於挺住沒有亡國。不過，還是損失了三千士兵。總理梅爾夫人在人民的憤怒中辭職。

戰後以色列痛定思痛，在軍事情報局內設立「第十人」部門，扮演魔鬼代言人的角色。意喻如果有九人都同意，第十個人就必須表達不同意見。「第十人」部門的任務是提出不同於主流的意見，分析被忽略的情報，提出不同的判斷。為了完成這項烏鴉任務，該部門的分析員有權調閱所有情報。它的報告直接送達軍情局局長、國防部長和總理。不過，「第十人」的功效受到一些質疑。防止「團體思考」的災難，更有效的方式或許是培養不同的組織文化。

培養烏鴉和魔鬼

烏鴉和「第十人」的角色在西方通常稱為「魔鬼的代言人」。十六世紀羅馬教會在封聖的討論中，特別指定一人充當魔鬼的代言人，對候選人的品格、神蹟的真實性提出質疑。冊封聖徒茲事體大，馬虎不得，否則將對基督信仰和教會聲望帶來無可彌補的傷害。教會隨後創立「魔鬼代言人」的正式職位，一九八三年這個職位被取消，不過，仍然維持它的精神。羅馬教廷在討論對德蕾莎修女封聖的過程中，就邀請著名的英國記者、公共知識份子奚金斯擔任魔鬼代言人。奚金斯曾經著書嚴厲批判德蕾莎修女冷酷、宗教狂、無視窮人的痛苦，也樂於討好獨裁者。

聰明的領導人知道，當團體具有共識就是必須警覺的時候。史隆在一九三○年代帶領通用汽車成為美國汽車業龍頭，該公司此後半世紀持續為全球最大工業集團。他開會有一個特殊的習慣。如果他問道：「我們今天是不是獲得共識了？」如果大家都點頭，他就會說：「那麼我提議將這個議題擱置到下次會議，給我們自己充分的時間來發展反對意見。」史隆的作法後來成為美國商學院討論公司決策的模範：如何防止因過度「早熟的共識」而導致的錯誤決策。

其實許多團體中都存在著烏鴉，領導人並不需要特別去指定或尋覓。只是一般領導人會讓這些烏鴉噤聲、疏離、甚至飛走。聰明的領導人則將他們視為團隊的重要資產。羅斯福和邱吉爾都是這類的領導人。

二次大戰前夕的一次白宮會議中，羅斯福總統宣布：為了協助武裝英國和法國，他計畫每年生產一萬架軍機。總統詢問與會者的意見時，非常得意地向副參謀長馬歇爾將軍說：「喬治，你不是也這樣想嗎？」沒想到馬歇爾將軍當眾給總統難堪。他直言反對，因為會造成軍備不平衡，也危害到其他計畫。會議結束之後，同僚們紛紛上前祝他退休生活愉快。可是不久之後，他被羅斯福總統任命為參謀長，直到二次大戰結束。

邱吉爾在長久的政治生涯中，都喜歡任用愛唱反調的人。在二次大戰初期突然出任首相，沒有自己的團隊，他尋找幹部的標準之一就是敢於向長官唱反調。他也經常鼓勵手下選才不要排除喜歡搗蛋、考核評語不佳的人。他寫信給狄爾將軍說：「我們付不起只任用循規蹈矩的人。在這個艱難時刻，我們不能只用那些傳統標準看來非常安全的人，我們需要個性強悍、有遠見的手下。」

聰明的領導人會鼓勵烏鴉啼叫。「橋水公司」的創辦人芮．達里歐被稱為投資銀行界的賈伯斯。他的公司員工一千五百人，管理的資產超過一千三百億美元。曾經有一個重要客戶和他開會之後寫電郵給他：「芮，你今天的表現成績只能打Ｄ。整整五十分鐘你都在胡言亂語，你顯然毫無準備。希望將來不會再發生這種事情。」如果員工知道這件事，老闆真是沒面子。可是公司卻將這封信傳給了所有的員工，因為公司有意創造一個「烏鴉文化」，一個人人平等然後人人才敢講真話的文化。

邱吉爾在戰爭初期的一篇演講中說：「我們不會閃避公平的批評。…政治中的批評就像人體的痛楚一樣，很不舒服。可是如果人體感覺不到痛，它怎會存活？」可是烏鴉的啼叫確實令人不舒服，加以鼓勵也不符合組織常規：領導人通常個性強勢、具有主見；被領導者最安全的策略則是迎合上級。史丹佛大學商學系教授斐福的《權力》一書，提供的第一項守則是：奉承上級，讓上級感覺舒服；工作表現和升遷關係不大。

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