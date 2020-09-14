自由共和國》曾進發／置物櫃

曾進發／攝影詩人
治療失眠的心靈導師
教我在腦海裡製造一些置物櫃
分門別類存放那些東奔西竄記憶
艷紅色置物櫃存放愛情故事
黃橙色置物櫃存放家庭親情
濃藍色置物櫃存放一些遺憾
暗灰色置物櫃存放一些驚懼與挫折
每當夜闌人靜夢寐時分
紅色聲音黃色聲音藍色聲音灰色聲音
依舊乒乒乓乓的滲透到枕頭深處
對於腦中的置物櫃
我想我只學會了關門
還學不會鎖門
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《自由共和國》強力徵稿
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