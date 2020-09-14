自由共和國》曾進發／置物櫃

置物櫃

曾進發／攝影詩人

治療失眠的心靈導師

教我在腦海裡製造一些置物櫃

分門別類存放那些東奔西竄記憶

艷紅色置物櫃存放愛情故事

黃橙色置物櫃存放家庭親情

濃藍色置物櫃存放一些遺憾

暗灰色置物櫃存放一些驚懼與挫折

每當夜闌人靜夢寐時分

紅色聲音黃色聲音藍色聲音灰色聲音

依舊乒乒乓乓的滲透到枕頭深處

對於腦中的置物櫃

我想我只學會了關門

還學不會鎖門

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