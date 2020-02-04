自由廣場》（北社評論）誰主明日？

◎ 吳進生

中國、中國人、中共，各自為不同的涵義，是三個不同的概念！而今，情勢逆轉。

中國，是地理名詞；中國人，是族群稱謂；中共，是統治當局。然而，在武漢肺炎爆發後，普遍認定反共宣稱是要區分，但在防疫與貿易戰「中共、中國人、中國，一起嚴防」。不希望它成為中華人民共和國，長植國際人心難以抹去的負面標籤。

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞，提供不實防疫訊息，誤導全世界，低估武漢肺炎嚴重性，片面相信中國提供的資訊，且刻意排除台灣，使世界防疫產生漏洞，不適任秘書長角色，引起網民大力撻伐，連署促其辭職。

台灣是台灣：外交部長吳釗燮表示，台灣與中國的衛生是由兩個獨立、不相互隸屬的衛生機構管轄。飛航情報區也由兩個不相互隸屬的民航機構主管。他向ＷＨＯ闡明「台灣是台灣」。

對比二○○三年ＳＡＲＳ時期，樂見外交部的更積極作為，沒再說「令人遺憾」的濫調，而是清楚向國際發聲。

面對武漢肺炎疫情迅速擴大，各國亦斷然採取嚴密防堵，如美國全面禁止最近十四日內到過中國的非美國公民入境美國。德國《明鏡》週刊則以「冠狀病毒．中國製造」做封面標題，即便中國抗議，仍遭言論自由回應，黃皮膚儼然成瘟疫代名詞，造成前所未見的亞裔歧視。

堵疫自主性：類似疫情未來是否將成常態？台灣是否要思考，面對挑戰時，如何能夠為自己、世界提供最佳資源？關鍵取決於「自主性」與「即時反應」。

譬如，疫情所需之緊急物資，像是口罩和酒精等，平常就將性質相近的生產工廠，設計成可適時轉換為口罩等物資應急工廠，以供世界疫區急用；人員調度上，投產視同作戰，基本相關技術宜列為常備兵役、後備軍人等常規訓練，儲備救災物資生產部隊。增加台灣自主性，成為「堵疫物資戰」的國際基地。願台灣未來大有盼望，有能力自助愛人，晉級世界抗疫不可缺的一員。

德國哲學家康德說，一個人的缺點來自他的時代；但美德和偉大卻只屬於他自己。誰主明日？詩篇：「我們經過的日子都在你震怒之下；我們度盡的年歲好像一聲歎息。」願武漢平安！世界平安！

（作者為台灣北社理事兼國際組召集人、動腦雜誌發行人）

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