自由廣場》（北社評論）台灣未來

◎ 吳進生

台灣未來不是台灣要向世界取得什麼，而是台灣能提供、要提供世界什麼？世界的「逃城」、四生（生活、生產、生態、生命）的希望。台灣未來，你的未來！

台美中關係：美國總統川普應清楚，中國很多人崇拜瑪門（Mammon，新約描繪物質、財富或貪婪）。川普說，在美國，我們不崇拜政府，我們崇拜上帝（In America, we don’t worship government , we worship God.）。

台灣雖小，在處理與強國關係時，堅信「台灣不是棋子，是盟友」；有這份自信，才是台灣未來。學習古猶太的智慧，我們要為美國祝福，願華盛頓平安！「願耶路撒冷平安」（詩篇122：6）。台灣和美國是信仰夥伴。

台灣、中國的關係，就是台灣與世界的關係。台灣要成為中國與世界的「逃城」（約書亞記20：1~6）。當務之急要制定《台灣國際難民法》，成為世界人權的新燈塔。

信的國度：要親美，要親中，更要親世界；親誰不親誰，是否都不如讓世界「親台」？讓公義親台，讓世界的好事和時代的好事，都在台灣發生，使台灣成為信的國度。小政府、低稅；小政府稅負自然低，稅低財聚，近悅遠來。

愚蠢的命題：「台灣有什麼好親的？」智者則問：「怎樣讓世界親台？」信與不信不要同負一軛。義和不義有什麼好相交呢？其執行創意的創意，是否在於自由保障！

自由保障：在一片「拚經濟」聲浪中，有錢不一定有財富，財富包含尊榮與生命。1974年諾貝爾經濟學獎得主海耶克（Hayek），在其著作《到奴役之路》（The Road to Serfdom）告誡：「願意放棄自由來換取保障的人，既得不到自由，也得不到保障。」「哪裡沒有財產權，哪裡就沒有正義。」

想壞得壞，想好得好；想成為奴才，則拍馬奉承；想成為主人，則不坐褻慢人的座位，兩者各心想事成。

「你若能信，在信的人，凡事都能。」（馬可福音9：23）根據四生原則的國土最佳化，作為氣力的源頭。把國門開在全世界，規劃台灣未來，由西向東經略花東未來，設計國家翻轉產業。台灣未來，信的國度，你我共寫世界的祝福。

（作者為台灣北社理事兼國際組召集人、動腦雜誌發行人）

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