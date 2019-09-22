自由廣場》史明與台獨

◎ 沈政男

台獨革命家、台灣人的啟蒙者史明過世了。

台獨運動肇始一九二八年，當時謝雪紅等人在中國上海成立台灣共產黨，揭櫫「台灣民族獨立」綱領，這是台獨一詞首次出現。謝雪紅雖然主張台獨，但跟現今台獨的涵義並不一樣，她的意思是讓台灣脫離日本殖民統治，並施行共產主義，而非成立新而獨立的國家。

史明做為台獨先驅，他與謝雪紅的區別，就在於他老早看出台灣必須跟中國分開，追求獨立國格。史明雖然早年也信仰馬克思主義，甚至在二戰期間到中國加入中國共產黨，但他很快發現中共並不想真正施行馬克思主義，而是拿來當成奪權的工具，於是在一九四九年放棄共產主義，回到台灣。反觀謝雪紅，她在二二八事件後投入中共，文革期間不幸慘遭批鬥，在屈辱中過世。

史明另一個難得之處是他投身台獨運動長達六十多年，雖然歷經國民黨追捕、經濟困頓、台獨運動陷入瓶頸等考驗，而且長期列入黑名單，無法返台，但他始終不改其志，一個人在日本一邊賣麵賣水餃，一邊做台獨。反觀其他台獨運動者，有人因為國民黨的威脅而投降，也有人為了回台而與國民黨妥協。史明甚至為了有更多時間心力從事台獨運動，決定不生小孩。

史明對台獨運動的最偉大貢獻，當屬撰寫了一千六百頁的《台灣人四百年史》。在戒嚴時代，當兩大冊血紅書皮鉅著站在大學口的舊書攤，閃著燙金書名，宛如向著政治意識剛剛啟蒙，但還沒找到方向的年輕學子發出召喚，多少人自此興起台獨夢想，決心將自己奉獻給台灣。甚至到了解嚴後的一九九一年，清大學生還因讀了這本書以及求見史明，而被以叛亂罪起訴，最後釀成了廢除刑法一百條運動。

史明在二十多年前回到台灣後，雖然身為台獨運動的符碼，但他不加入爭權奪利的行列，更不對本土派政治人物指指點點，就只是繼續用他的精神感染力，提醒後輩為台灣努力。當蔡英文當選台灣第一位女總統，史明也歡喜擁抱，而非因為性別而有差別看法，顯見他是一位跟得上時代潮流的人。

史明雖然過世了，他的革命精神與進步思想，將繼續指引台灣人往獨立建國的理想邁進。

（作者為醫師，台中市民）

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