自由廣場》（林保華專欄）習近平的「港警屠城」路

香港反送中會有什麼樣的結局？從各種資訊來看，尤其最近傳出特首林鄭月娥在閉門會議上的講話，有幾個情況可以肯定：

一，北京不會出兵香港重演六四屠城。這不是中共愛護自己形象，而是香港金融中心的毀滅，也是中共的毀滅，因為勢必引爆中國的金融危機。

二，中共也不會在民意壓力下讓步。因為共產黨自認是全世界最偉大英明的政黨，只容許自己騎在人民頭上，絕不許可民眾對之施加任何壓力。

三，抗議民眾也不會讓步。年輕人已經在為自己的前途帶著遺書背水一戰，面對中共秋後算賬，自然不會輕易收兵，何況得到廣大民眾的支持。

在這個情況下，似乎事情到了無解的地步。但也不盡然，熟知中華權謀文化的中共自有其一套做法，也正在香港實踐中。那就是「以夷制夷」，「港人制港」。不必出動共軍，香港警察的裝備對付手無寸鐵的民眾已經綽綽有餘了。

從警察的武裝來看，棍棒是最起碼的武器，還有更多的催淚彈、塑膠彈、棉花彈、胡椒水噴槍，還有真槍實彈與水砲車！甚至還有兩隻手可以拉下女人的褲子。

除了這些裝備，還有許多「戰術」，最被人知曉的是向抗議民眾派出臥底。他們至少可以發揮兩個作用：第一是冒充激進份子煽動與製造暴力，給警察提供血腥鎮壓的藉口；第二是混在人群中可以突然變臉露出警察真面目抓走身邊的示威者。臥底是風險很高的行業，不幸被揭穿就有生命危險，但是目前臥底可以舉槍射向揭露他們身分的人，還有上級庇護，百賺不賠。

除了臥底，還有所謂白衣人、紅衣人，到處跟蹤施暴，警察網開一面，所以不知道他們是便衣警探還是黑道流氓，甚至是中國武警。

北京的政策是讓香港警察的暴力行為極大化，以取代共軍的暴力，所以如果出現警察屠城也不必奇怪，那是香港的「高度自治」。香港人稱警務處長為「一哥」，現在才是貨真價實的一哥，連特區政府都要聽命於他們。如果實施《緊急法》，警察隨意捉人更加「合法」，當然包括抓走特首在內的特區官員。槍桿子出政權的共黨定律也適用於香港，因為共黨已滲透警隊。

林鄭是天主教徒，還懂得懺悔，她為自己造成香港「不可饒恕的浩劫」致歉。中共則把事件推給美、台以維護自己的偉大英明。然而林鄭透露中共不會出兵，也沒有死線，顯然打了中央政法委一巴掌，因為政法委九月一日發文警告示威者「離月圓之夜還有幾天」，要他們自己「掰著手指算一算」。

原先中共不讓林鄭辭職，這次因為洩密則應該解職了。可由警務處長代理特首，讓香港成為名副其實的「警察城邦」。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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