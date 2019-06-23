自由廣場》共媒匪報 勒令停業

◎ 劉一德

二百萬香港人走上街頭反《送中》，成為全球新聞的焦點。但香港除了蘋果日報外，其他媒體大都支持《送中》。台灣沒有比香港好，「統媒」報導量少得可憐，內容更令人不敢恭維。台灣內部當前遭到中國入侵最嚴重的為「共諜」與「共媒」。日前立法院通過國安法，讓「共諜匪渣，滾出台灣」，接下來急需解決的是，讓「共媒匪報，勒令停業」。

「紐約時報」及「半島電視台」相繼報導，中國在台灣滲透超乎想像。中資假冒外資，或透過台灣人買下許多媒體，控制廣告市場及新聞內容，配合中國統戰，擔任代言人。「華盛頓郵報」專欄作家羅金指出，「親北京勢力已收買台灣媒體的一大部分，配合北京進行宣傳和傳播假新聞，操控社群媒體，裡應外合聯共制台，在去年地方選舉奏效，如今隨著總統大選到來，正加緊進行。」中國政協主席汪洋訓示台灣媒體主管，它們已明目張膽，向中國靠攏。

ＮＣＣ檢視三月底十一家電視台新聞報導政治人物情況，顯見部分媒體對特定親中人士播報比例偏高。報導指出，旺旺集團近十一年來領取中共約新台幣一百五十多億元補助。外界擔憂中共基於政治目的，以補貼方式介入台灣媒體，恐不是空穴來風。台灣政府不遑多讓，中國時報、中天電視等，政府標案的總金額從二○○八年的三億一千多萬元，一路飆升到二○一八年的六億八千多萬元。各公家單位，無視報紙發行量及閱讀率，提供公務員及民眾閱讀親中報紙，納稅人情何以堪。

四月，國安局證實中共對台「同路媒體」提供特定內容帶風向，以散播分化台灣民眾。蔡總統在反制「一國兩制台灣方案」國安會議後表示，擁有媒體的財團接受中共資金，要儘速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全。此一存在已久，全民皆有所感之議題，總算得到重視。

包括美國在內的民主國家，紛紛透過立法，積極展開媒體監理工程，抵抗來自中國媒體極權主義的挑戰。除《國安法》之外，如美國《外國代理人登記法》、《反中國統戰法》；澳洲《反外國勢力干預法》，均劍指中國，強化媒體結構管制與內容管制。

在台灣，紅頂商人或親中人士，蒐購各類媒體，成為中國代理人，仍無法可管。基於國家安全、國民忠誠義務及利益迴避原則，應儘速修法，將在中國獲得利益之自然人及法人，列為禁止投資台灣媒體之對象。已投資者，限期撤出。期能有效防制紅色媒體對台的統戰與滲透。在尚未完成修法前，呼籲全民發揮自覺，選擇不看、不買。

香港大勢已去，台灣新聞媒體被染紅的危機再不處理，明年總統大選恐將由人民拱手將台灣送給中國。拒絕紅色媒體，守護台灣民主，我們具體要求政府修法，將「共媒匪報，勒令停業」。

（作者現任台聯黨主席）

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