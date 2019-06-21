自由廣場》郭台銘農場用巴拉刈嗎？

◎ 沈建德

筆者二○一七年元月十八日投書「紅豆與巴拉刈」，當時談的只是禁了巴拉刈，紅豆落葉劑無著落，想不到中國國民黨的韓國瑜和郭台銘誇大其詞，為了選票，韓說「巴拉刈現在禁止，對整個農村、農民造成多大的影響，每一個農民都在哀號，沒有巴拉刈，整個生產成本提高」。郭則表示，他若當選總統，必定會准許農民重新使用，理由是他聽見農民苦苦要求。這兩個根本沒真正下過田，是外行人講外行話。

巴拉刈的毒性，內行人才知道，不只是自殺問題，而是整個國家的問題。以前支持使用巴拉刈者的理由是，其毒性一星期內就降解到安全標準。但有專業人員告訴我，以巴拉刈的劇毒，一週內就可降到安全標準，而對環境無害、殘留合標，恐怕是因現有農藥殘留檢測儀器無法測出，而非真的一個禮拜殘留就可合標這麼輕鬆。

我不用農藥，但農友告訴我，不使用巴拉刈，增加的費用非常有限，若和它對環境可能的破壞、對人體及遺傳可能造成的毒害相比，實微不足道，農友不會笨到因小失大。據知郭台銘在高雄一地自己經營永齡有機農場，規模不小，應該也沒使用有毒農藥，怎會要求解禁劇毒農藥巴拉刈？非常矛盾，怎麼想也想不通。

（作者為中興大學企管系前副教授、有機自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）

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