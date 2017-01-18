自由廣場》紅豆與巴拉刈

◎ 沈建德

屏東紅豆快採收完了，劇毒殺草劑巴拉刈又恢復被普遍使用做落葉劑，噴灑後，兩天枯黃，一星期內可採收。本來說去年開始禁止（見去年四月廿日自由廣場拙文「紅豆部長 友善農法有希望」），改用氯酸鈉。但民進黨上台後又改回來，說可以使用，理由是巴拉刈毒性一星期內就降解到安全標準。但有專業人士認為，檢測過程有疑慮，連帶的「超過一星期就安全」受到質疑，而非真的沒有危險的毒物殘留超標。真相到底如何？很多人都想知道。

本人親身的經驗就覺得很怪。好幾年前農會通知，用巴拉刈做為紅豆落葉劑，會汙染紅豆，食安有問題，要求改用叫做「紅龍」的液態肥料代替，據稱是農改場的建議。為了增加落葉效果，「紅龍」之外還加入紅色氯化鉀、或尿素、或食鹽水。大約用了兩年，據說是屏東縣政府農業局下的禁令，因「紅龍」含錳過高，對人體健康有不良影響，又改回巴拉刈，頭大之餘只得安撫民眾說噴後超過一星期採收紅豆就安全無虞。一下子有毒一下子無毒，都是官方說的，農民已如丈二金剛摸不著頭腦。

為了維護「威信」，沒多久又傳出要禁用巴拉刈，農民問替代品呢？農藥業者說是氯酸鈉，也開始宣傳了。農化學者贊成，可是還沒出貨就收回成命。你說是不是兒戲？

其實單單噴灑十％食鹽水（氯化鈉）也可用做落葉劑，等紅豆自然落葉一半再噴灑，一星期後葉子掉光，看起來很舒服，根本無須「毒殺」紅豆。（作者為前中興大學企管系副教授，自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）