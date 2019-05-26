自由廣場》諧星總統與草包市長

◎ 林志翰

今年四月二十一日，烏克蘭喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）假戲真做，從演總統到當選總統，以七十三％得票率，得票比例三比一的懸殊比數大勝現任總統波羅申科。勝選主因是烏克蘭社會瀰漫著一股「投誰都好，就是不要波羅申科」的氛圍，即便澤倫斯基對於許多議題沒有展現出其立場與論述，面對相關的詢問只會給很多承諾，但實際上是否對政治一竅不通尚未得知，烏克蘭選民依舊用手中選票選出這位素人諧星總統。

澤倫斯基五月二十日宣誓就任，上任才幾天，人民就後悔了，近五萬人請願，要求這位諧星總統下台！原因無他，澤倫斯基陸續聘任以前他任職電視台時期認識的同事擔任內閣成員或幕僚，其中至少五人沒有政治經歷，引發民眾反彈，質疑他在打造「演藝圈政府」。

高雄市民相較於烏克蘭人民，顯得包容許多！韓國瑜市長上任近五個月，局處首長還沒補齊，他就想好了市長補選備胎人選；市議會質詢時顯現出來的草包形象，喊口號、說空話，還怪你我不會做夢，直銷話術達藍鑽級的seafood等級；高雄市一心、二聖、三多、…、十全的路名還沒背熟，三十八個行政區的土地，他當選後可能還沒全部走過，卻坐飛機去了好幾個國家；好不容易歷經二十餘年打造出來的高雄城市質感，也正在快速消退中，結果韓市長說他需要當總統才能救高雄。

投票行為本來就是理性與盲目在拉鋸，盲目投票行為後的懊悔，你我選民共同承擔。韓國瑜的草包形象被赤裸裸地攤在全國民眾面前，他依舊胸懷總統夢，還要合理化他選總統的貪念，藉此說著沒人像他如此深愛高雄。

與其讓韓國瑜繼續糟蹋高雄四年，台灣人、尤其是高雄人，應該成全他辭市長、選總統，再用手中選票讓這位小丑永遠退出政壇，結束「韓流」鬧劇。

很多人擔憂韓國瑜會因此當上台灣總統，假戲真做，但筆者更相信台灣人的民主素養絕對遠勝於烏克蘭人民。人民投票選總統是在選台灣的未來，不是選宇宙的未來。聽多了草包幹話，你我還會亢奮嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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