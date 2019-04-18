自由廣場》（金恒煒專欄）掰掰，民進黨？！

蔡明憲宣佈退黨，接著余文儀退黨。「退黨」不是新鮮事，但有的「輕於鴻毛」，有的「重於玉山」；蔡、余兩人的退黨，是「玉山其頹」的預警，因為蔡、余都是有代表性又有象徵性的綠營指標人物。蔡明憲擔任過台灣有史以來的唯一文人國防部長，他表示，中執會通過總統初選延期是促使他退黨的最後一根稻草；反映出綠營支持者的共同心聲。余文儀則是東社創社社長；他不只是東台灣領袖，入黨推薦人赫然是蔡英文，更且二○一六年挺小英不遺餘力。所以台灣本土社團替余文儀召開形同「掰掰，民進黨！」記者會，就有極大的撞擊力與後座力。

是要「分裂」民進黨嗎？當然不是。余文儀說：「希望他們聽到這個聲音。」本土社團的目標是要挽救快倒的民進大廈，用「退黨」的方式重新召喚當初創黨的民主進步精神。

問題出在民進黨是不是被蔡英文一人的意志所把持？民進黨已成「保障蔡英文黨」。難怪中執會後的記者會不敢光明正大的給出理由，最後給出答案的是蔡英文，她說：「中執會決定延後初選時間，是希望能有一點時間處理面對的情勢，促成黨的團結…。」一介黨員的蔡英文像不像堂堂黨主席？「面對的情勢」是什麼？就是賴清德參加初選，「能有一點時間」做什麼？就是致力「團結」以支持「現任優先」的蔡英文罷了。

「團結」是目前蔡英文把持民進黨最大的武器。喬治．歐威爾（George Orwell）一九三四年出版的第一本小說《緬甸歲月》（Burmese Days）已嶄露褒貶政治的機鋒，其中一句很歐威爾的格言說：他們稱此為團結，全是出於政治的需要。民進黨的蔡英文們不正是因為「政治上的需要」而玩弄團結把戲？

中執會延後民調時間，被譏諷為「民主退步黨」，有沒有過分？剛好而已。民進黨粗暴踐踏民主，還不僅在初選時間的一延再延。依政治學者道爾（Robert A. Dahl）的理論，民進黨完全違反民主原則；民主ＡＢＣ且不論，舉三項原則證成：賴清德報名參與選舉，竟破壞了原初「一人參選」的佈局，被指控是「偷襲」；這是違背民主程序中不可或缺的「有效參與」。賴清德公開表白中執會延期他沒有接獲徵詢云云；這是違背「充分知情」；最嚴重的致命問題是在「對議程的最終控制」上。道爾表示：一旦各項決定隨時可以按照掌權的少數人予取予求的更改，那麼民主程序永遠都沒有結束的一天。民進黨百分百壟斷「議程的控制權」，中常會可以任意一延再延民調時間，中執會則可以決定民調何時開始，甚至祭出霸王條款或徵召特定初選候選人等。「議程控制」遂可到「沒有結束的一天」，難怪導致退黨抗議。

一、二人的退黨，會不會形成退黨潮？這不是危言聳聽；民進黨如果一意孤行，二○二○年大選的成敗尚未提到討論議程，毀黨滅黨或即刻到來。黨主席任內的蔡英文名言：「威權時期不是大家都選擇服從嗎！」台灣的民主卻是「不服從」的人打造而成；背棄「公開、公平、公正、透明」的初選就是背叛民主、走向威權；退黨的抗議在此。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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