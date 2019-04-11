自由廣場》請顏清標別為難大甲媽

◎ 張勳慶

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，碰上明年總統大選新聞熱，很明顯已經成了政客熱身的場子。甚至在日前行經彰化市民生路地下道時，還出現爭議性人物統促黨張安樂接鑾駕，以及路人毆打電視台記者暴行。新聞報導引述資深媒體人溫紳說法：「這是那門子『廟會』？大台中黑道『冬瓜標』護駕，媽祖到彰化後，交給『統促黨』外省掛『竹聯幫』白狼接手，警方協助開道？」彰化縣警局還發了新聞稿，聲明顏清標沒被巴頭。

一堆滿腦子權謀想當總統的政客，透過大甲媽去自我行銷；還有某議員拿照片中的人群去比較，誰的支持度比較高。民眾對媽祖的信仰，成了可量化的政客動員人頭，還談得津津有味，這可能是大甲媽跳到大甲溪都洗不清的煩惱！

這個年年上演的大甲媽遶境暴力及荒謬場景，已經成為信眾心中最深沉的無奈。但是更多人更大的疑問是：這到底對台灣宗教的正信是好是壞？關鍵點在於，政治力量介入遶境，政客來此操兵，以及越演越烈的暴力，難道沒考慮到對媽祖形象的傷害？沒考慮到信眾的疑惑與不安？

的確，國內知名佛教組織都難免沾上一些政治色彩，但是大甲鎮瀾宮和顏清標的組合，更讓人有地方派系甚至黑金介入的揣測。特別是去年台中市長選舉過程中，國民黨籍盧秀燕能當選，媒體提到顏清標發揮龐大影響力是重要因素，顏清標也把自家女兒送進市議會，更事前發布消息欽點為副議長。相關種種，大甲媽祖與鎮瀾宮董事長顏清標的關係，可能國人心中都有一把尺在丈量。

一場大甲媽遶境盛事，政客取代了媽祖，顏清標有無被巴頭，成報導焦點所在。這樣子讓媽祖蒙塵又嚴重商品化、世俗化的遶境，真有讓信眾心靈安頓的意義嗎？

回歸到宗教信仰本是民間活動，是信眾重要的心靈寄託，那何不讓大甲媽遶境重新回到本來的宗教面目，以及民眾的單純心靈寄託？相信這可能是絕大部分信徒及國人的衷心盼望，也是國內政客都當自律和斷捨離的應有考量。

或許，顏清標退出鎮瀾宮董事會，權謀投機政客少來快閃沾光，還給大甲媽原本的慈眉善目，才是鎮瀾宮自清與提升的正途吧！

（作者曾任圖書館員，新北市民）

讓我們回歸信仰本質

◎ 黃如輝

學者林美容在《由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織》研究報告中，以「權利與義務」來解釋祭祀圈內主祀神與信徒之間的關係，其認為主祀神接受信徒奉祀以義務來看，主祀神表達遶境安民便是信徒的權利。每年三月大甲媽祖啟程，來到彰化總會上演「搶轎」的衝突戲碼，今年彰化民生地下道一樣上演衝突戲碼。試想，媽祖連要向地方信眾表達遶境安民的美意都無法達成，信眾這樣的權利損失，肇因於信仰虔誠被無限上綱了。

台灣各地的大小宗教活動，聲光鞭炮動員人數無不傾其全力，比聲光震耳欲聾、比鞭炮殃及觀看信眾新聞時有所聞。過程中，參與慶典人員隨手亂丟的飲料罐與酒瓶隨處可見，香菸檳榔不離手，稍有不順破口大罵引發衝突，全然忘記做為神職人員的為神服務的本質。

過往農業社會人心單純，家中放上簡單供品，焚香祝禱祈求遶境的主祀神轎能保佑地方風調雨順、四季平安。現在，大甲媽祖進彰化城年年上演「搶轎」的衝突戲碼，讓原本單純的主祀神與信徒之間的權利義務關係變調。

其實回歸信仰的本質—虔誠，清香一炷、鞭炮一串，合十祝禱，大甲媽祖便能知道眾多信徒前來相迎，又何苦搶轎，為難媽祖呢？又何必讓虔心的信眾在推擠衝突中迎接這一年一度的宗教盛事呢？

（作者為歷史碩士，嘉義縣民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/