自由廣場》英德誰贏都好 我在乎的是公平

◎ 劉國棟

老實說，對於民進黨蔡英文與賴清德的總統初選競爭，我並不在意誰輸誰贏，因為兩個都是好蘋果，誰出線都好。我只想看到一次真正公平的競爭，比較本土民進黨與中國國民黨有何不同。

相信在初選之前，總會有很多政治人物或利益團體，從各角度去分析蔡或賴出線的利弊，企圖遊說並影響初選。蔡賴兩人都有各自的黨內支持者，依我看，這次可說是「閣內」與「閣外」之爭。傾向蔡英文的「閣內」，擁有較多的資源與權勢，當然比支持賴清德的「閣外」有利，所以綠營選民才會擔心初選會不會出現不公平現象。

但請民進黨卓主席注意，千萬別讓不公平之事發生，無論遭受什麼壓力，初選一定要辦得公正、公開、公平，不能稍有偏頗。一旦發生偏頗之事，就會讓綠營選民生氣，甚至導致很多綠色選票流失，因為，那是對民進黨的徹底失望。

蔡英文或賴清德誰會出線，就看民進黨人如何看待台灣的「三國參數」：國家、國防、國安三大面向，新總統將會如何作為？這是民進黨人在選擇上該思考的問題。

國家：台灣已是一個主權獨立的國家，需不需要再向國際承認的「法理國家」邁進？

國防：軍隊已經國家化，但軍隊將為何而戰，需不需要說明？

國安：中國的代理人已經深入國內各角落，擾亂民心和軍心，需不需要進行一次掃蕩？

台灣真正的問題在政治而非經濟，因為我們有個惡鄰長期干擾，讓我們惶惶不安。經濟方面並不擔心，因為已有很好基礎可向上發展。因此，國民黨人的「政治零分，經濟一百分」乃是本末倒置、避重就輕的說詞，其心向中國，不在台灣。這種形同遁身術的說詞，終究有個盡頭，會弄到詞窮而無以為繼。

但是，民進黨不同，必須勇敢面對問題，解決問題。新總統對「三國參數」的思想與態度，攸關台灣未來的前途甚巨，民進黨人務必慎思。

（作者為電子業國際貿易資深從業人員，台北市民）

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